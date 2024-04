La professoressa Diana Sorini è la vittima del terribile incidente mortale di Vallefoglia

Pesaro, 17 aprile 2024 – Sono le 14,15 di ieri pomeriggio. Una Opel a metano guidata da Diana Sorini, 65 anni di Urbino, insegnante di discipline audiovisive del liceo Scientifico-artistico Volta-Fellini di Riccione, sta procedendo lungo la strada nazionale che da Pesaro porta a Urbino.

Improvvisamente, tra le località Cappone e Capponello di Vallefoglia, l’auto invade la corsia opposta dove sta arrivando un camion carico di sabbia e alla cui guida c’è un 36enne che abita a Vallefoglia. L’impatto frontale è letale.

Incidente a Vallefoglia, l'auto dopo il terribile impatto col camion. Nel riquadro la vittima, la professoressa Diana Sorini

L’auto viene trascinata per decine di metri e inizia a prendere fuoco. Intervengono alcuni residenti con gli estintori e riescono a spegnere le fiamme, allertando ambulanza del 118 e vigili del fuoco che in pochissimo tempo sono sul posto, assieme alla Polizia locale. Per la donna però non c’è più nulla da fare. E’ morta poco dopo l’impatto.

Le testimonianze dei residenti che hanno assistito all’incidente sono drammatiche. "Ero davanti a casa mia – Lucio Tonini – e ho sentito un gran boato. Esco e vado verso l’auto. Vedo un paio di seggiolini sul retro e penso subito a bambini. Ma dentro c’era solo una donna al posto di guida. Respirava a fatica. Abbiamo subito dato l’allarme e avvisato il 118 e i vigili del fuoco. Ci siamo accorti infatti che l’auto stava prendendo fuoco. Assieme a noi residenti, anche alcune auto di passaggio che si sono fermate. Abbiamo usato quattro estintori e spento un primo incendio. Ma le fiamme hanno subito ripreso vigore, grazie all’aiuto dei vicini di casa siamo riusciti comunque a contenere il fuoco. L’auto era a metano. Nel frattempo sono arrivati i vigili del fuoco che sono stati molto veloci e hanno fatto tutto quello che potevano, nonostante la zona si stesse intasando di auto per il gran traffico".

Tonini ha quindi incrociato l’autista che era sceso dal camion: "Continuava a ripetere piangendo che ha cercato di fare l’impossibile per evitare l’impatto, ma si è visto arrivare l’auto dalla semicurva, dal lato opposto, di fronte, e l’impatto è stato inevitabile, un camion pieno di terra è molto pesante".

Franco Clini è stato tra i primi a intervenire: "Ho sentito un gran boato. Sono uscito in strada e ho visto l’auto che si era scontrata con il camion. Mi sono avvicinato per vedere se la persona al volante fosse ancora viva, ho provato a chiamarla più volte, ma non rispondeva. Nel frattempo si stavano sprigionando le fiamme, ho chiamato aiuto per spegnerle e abbiamo chiamato i soccorsi".

La professoressa Sorini faceva ogni volta il percorso di lavoro tra Urbino e Riccione e in auto aveva i due seggiolini con cui ogni tanto trasportava i suoi nipotini.