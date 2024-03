Incontro con il fisico

Sarà dedicato alla scienza l’appuntamento odierno alla biblioteca comunale di Mondavio, all’interno del centro di aggregazione ‘Professor Sebastiano Dominici’ di San Michele al Fiume,in programma per le 21. Ospite della serata sarà il fisico di San Lorenzo in Campo Davide Fiscaletti, che presenterà il suo libro ‘Le immagini dinamiche’, forma e qualità nella scienza moderna’, pubblicato da Asterios Editore nel 2020. Un libro che utilizza un linguaggio semplice e discorsivo, ma allo stesso tempo rigoroso sul piano concettuale, per affrontare il dibattito relativo agli approcci meccanicistico-riduzionista e olistico-sistemico per una visione olistica che unifica spazio, materia e vita. L’incontro è organizzato da CoMeta Biblioteche in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Mondavio. Info ai numeri 0721.979820 e 351.7340503 e all’indirizzo biblioteche.cometa@gmial.com.

s.fr.