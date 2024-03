La primavera del Fai. Ecco i tesori da scoprire

Domani e domenica tornano le Giornate Fai di Primavera e la delegazione di Pesaro e Urbino, col Gruppo Fai Fano, partecipano all’evento proponendo 18 aperture fra Pesaro, Fano, Mondolfo, Fermignano, Cagli, Urbino, Acqualagna e Lamoli, tutti luoghi speciali in cui i volontari Fai, gli apprendisti Ciceroni delle scuole di tutti i gradi, docenti ed esperti accoglieranno i visitatori. Attenzione: informazioni dettagliate e notizie sui luoghi aperti sono sul sito www.giornatefai.it. A Palazzo Ducale di Pesaro "Io, Francesco Maria", visita a cura dello storico dell’arte Fabio Fraternali (prenotazioni al 3398265159): domani dalle 14 alle 18; domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, per gruppi di 20/25 persone ogni 30 minuti circa. Oggi alle 17 è prevista un’anteprima per gli iscritti Fai. Ci si può iscrivere sul luogo. Sono previsti alcuni eventi speciali fra cui la presentazione di una importante collezione numismatica e di otto maioliche celebranti i periodi salienti della storia della ceramica pesarese, dalla collezione privata di Alessandro Bettini. Così come per la visita Villa Miralfiore, domani e domenica (orari 10-13 e 15-18): per il Parco Miralfiore – domani e domenica 10/13 e 15/18 i visitatori potranno scegliere diversi percorsi partendo dal tavolo d’accoglienza vicino all’arco.

Sempre dalla 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 è aperta Villa Cattani Stuart. Suggestive anche le proposte dell’entroterra. A Fermignano lo storico ex lanificio Carotti, domani e domenica orari (10-13 e 15-18). Ad Acqualagna l’Abbazia di San Vincenzo al Furlo e e la collezione di reperti Antiquarium Pitinum Mergens (domani ore 10-13 e 14,30-17,30 domenica 14,30-17,30). Eventi speciali durante gli orari e domenica (14,30 – 17,30) per i visitatori navetta gratuita tra l’Antiquarium e l’Abbazia.

A Mondolfo visita alla chiesa monumentale di San Giovanni Decollato e Sagrestia monumentale Santa Maria del Soccorso, domani e domenica (orari 10-13 e 15-18), evento speciale domenica ore 15. Cagli, percorso su Gaetano Lapis nei 250 anni dalla morte: domani 10-13 domenica 15-18. Lamoli di Borgo Pace: Abbazia di San Michele (domani 10-11,15 15-16,30 domenica 9,45-12,15 e 15-16,30). Museo Colori, domani 10,45-16 domenica 10,30-16. Evento "Il teatro in poesia", via Ubaldi 66, domenica 14,30-17,30. Domenica alle ore 18 Concerto Polifonico Icense di Mercatello sul Metauro con performance pittorica di Giuliano del Sorbo. Info sul sito del Fai.