L’Alma torna in mani fanesi. Auspici c’è

L’Alma passa di mano. L’Alma Juventus Fano 1906 avrà presto un nuovo proprietario, questa volta fanese. A margine della partita disputatasi ieri pomeriggio a Fermignano tra l’Alma e il Montegranaro è circolata la voce che dava per certa la cessione da parte del presidente Salvatore Guida del club granata. Il nuovo o i nuovi proprietari dovrebbero fare riferimento all’imprenditore fanese Teodosio Auspici, impegnato nel settore della nautica, che già nelle scorse settimane aveva manifestato l’intenzione di riportare a Fano la gloriosa società fanese, dalla storia ultrasecolare. Il closing dell’operazione potrebbe avvenire nei prossimi giorni e l’annuncio ufficiale probabilmente verrebbe dato entro questa settimana. Bisognerà vedere su quali termini si è raggiunto l’accordo tra Guida e i nuovi proprietari e anche chi si assumerà concretamente il compito di guidare la società in questa seconda parte della stagione. Nei suoi 119 anni di vita l’Alma Juventus, sotto la gestione del presidente Guida, ha raggiunto, infatti, il punto più basso della sua storia e ora la speranza dei tifosi fanesi è quella di vedere il club granata risalire la china in cui è precipitato.