L’estate ingolfata. Pioggia, mucillagine, erosione in spiaggia. Bagnini rassegnati

Pesaro, 26 giugno 2024 – E’ una stagione balneare tra luci ed ombre quella che ha da poco preso il via nella nostra città. Da un lato si registra un incremento di turisti dovuti alle manifestazioni sportive e agli eventi di Pesaro Capitale della Cultura, ma dall’altro il maltempo, l’erosione delle spiagge ed ora anche la mucillagine fanno vacillare l’avvio della stagione.

"Il meteo di questo giugno non ci sta di certo aiutando – dice Claudio Casoli, titolare dello stabilimento Zona 27 -. Basti pensare che dei tre weekend appena passati, pochi sono stati i giorni di sole. Se paragoniamo la situazione di oggi allo scorso anno, allora possiamo dire che non ci possiamo lamentare, ma certo potrebbe andare molto meglio. Quest’anno vediamo che c’è tanta gente a Pesaro, quindi vuol dire che, anche se i turisti fanno una toccata e fuga per vedere qualche evento legato alla Capitale della Cultura e magari non rimangono una settimana intera, poi si fanno anche una giornata al mare".

"Le prenotazioni per i prossimi mesi ci sono, ma speriamo che il meteo migliori, perché ovviamente per noi bagnini i costi fissi ci sono sempre, anche se la giornata è brutta. Per fortuna – aggiunge – prosegue Casoli – abbiamo un po’ di compagnie di ragazzi che al mare vengono anche con il tempo incerto. In più in questi giorni si è aggiunta anche la mucillagine, che proprio non ci voleva".

Il problema principale però rimane quello legato all’erosione delle spiagge: "Solo quest’anno abbiamo venti ombrelloni in meno in spiaggia. Questo – conclude Casoli – è un problema molto grande, che stiamo denunciando da tempo".

Sul tema sono concordi anche altri bagnini, tra cui Stefano Tombari, titolare dei Bagni Gilberto, che sulla questione era intervenuto nei mesi scorsi. "Quella dell’erosione è la problematica maggiore – dicono da Bagni Gilberto 32 - poi per quanto riguarda la stagione dobbiamo dire che in questi giorni c’è abbastanza movimento anche grazie al torneo di basket che si sta svolgendo in città e che ha portato più di duemila persone. Quindi direi che le presenze sono nella norma. E’ vero che in questi ultimi giorni c’è stato il tempo brutto, ma dobbiamo anche dire che rispetto all’Emilia Romagna, dove ci sono stati anche dei danni, per fortuna al momento siamo stati risparmiati".

"La stagione estiva non è ancora partita – dice, titolare dello stabilimento Zona 27 -. Il tempo non ha aiutato ma rimaniamo comunque fiduciosi per i prossimi mesi. Sono convinta che dovremo fare sempre più i conti con i cambiamenti climatici e quindi con le variazioni del meteo. Fino ad ora non abbiamo avuto l’estate – conclude - ma i turisti ci sono e possiamo dire che al momento siamo nella norma. Una cosa è certa: chiunque arrivi a Pesaro si innamora di questa città e per noi è un piacere stare qui al mare, in mezzo a tutte le persone che arrivano da noi".