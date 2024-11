Lui e lei, litigio violento tra la gente. Paura in via Rossi, arriva la polizia

Momenti di paura, ieri pomeriggio, ai giardini di via Rossi. Due Volanti della polizia sono intervenute per sedare un violento litigio tra un 35enne pesarese e la propria compagna, sulla trentina. Il litigio è esploso in mezzo alla gente tra cui molti bambini che, a quell’ora, si trovavano ancora a fare dei giochi ai giardinetti.

Poco prima delle 19, secondo alcuni testimoni, l’uomo si sarebbe messo a urlare e imprecare contro la compagna forse per motivi di gelosia, ma la causa reale è ancora da accertare. "La ragazza era seduta sulla panchina inerme e lui le urlava contro con un tono molto minaccioso – racconta una signora che ha assistito al fatto -. Era visibilmente alterato, forse aveva bevuto, e ci ha spaventato molto. Poi un ragazzo è intervenuto per cercare di calmarlo correndo tra l’altro anche un bel rischio personale".

"L’uomo – prosegue la testimone – ha preso con violenza a calci un cassonetto di metallo e continuava a urlare contro la donna. C’erano anche dei bambini che infatti si sono molto allarmati. Una mamma, con la figlia per mano, si è allontanata molto velocemente impaurita dalla furia dell’uomo".

A chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti che hanno assistito alla scena e hanno temuto per l’incolumità della donna. Sul posto, a sirene accese, è intervenuta tempestivamente la Volante della polizia che ha cercato di placare il 35enne e ha raccolto le sue generalità e quelle della donna che non ha presentato alcuna denuncia. Quindi al momento l’episodio finisce lì, anche se non sono esclusi ulteriori accertamenti da parte delle forze dell’ordine.