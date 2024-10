Ma il ponte sul Foglia è in netto ritardo

Nonostante i tempi di realizzazione si siano allungati molto più del previsto, procedono i lavori del nuovo ponte ciclopedonale sul fiume Foglia e della nuova pista ciclabile che collegherà la zona della Stazione e di via dell’Acquedotto con via del Carso.

"Si tratta di un cantiere complesso, che ha visto un allungamento dei tempi di realizzazione causato in parte dall’alluvione dello scorso anno, quando siamo stati costretti a ricostruire gli argini del fiume Foglia e in parte legato ad imprevisti sopraggiunti in fase di lavorazione – spiega l’assessore alle Nuove Opere Riccardo Pozzi -. La ditta (la Costruzioni Nasoni di Fano, ndr.) sta comunque procedendo con i lavori, anche se anche a causa del maltempo di queste ultime settimane, si è operato a spizzichi e bocconi. In ogni caso, pensiamo di chiudere il cantiere entro la fine dell’anno, poi si passerà alla fase di collaudo, quindi contiamo di aver completato l’opera entro i primi mesi del 2025".

Intanto si lavora anche sui due raccordi di pista ciclabile: "E’ già ben delineato il tratto che dal ponte sul Foglia porterà fino a Parco XXV Aprile, per poi proseguire fino alla stazione del treno. Poi si passerà al tratto che dal ponte arriverà a collegarsi in via Gradara", aggiunge Pozzi. Un’opera per cui era stato previsto un finanziamento iniziale di circa 3 milioni di euro, a cui però si erano aggiunti degli extra costi di circa 800 mila euro: "Si tratta di un intervento che rivoluzionerà la mobilità della città".

ali.mu.