Malore lungo la falesia Donna soccorsa con la moto d’acqua

Dalla spiaggia di Gabicce fino a Montelabbate, passando per Fano, nel week end si sono registrati diversi interventi per malori e incidenti. L’ultimo, ieri sera, vero le 21.15, alla rotonda dell’Apsella, a Montelabbate, dove due persone in sella a una moto sono state centrate da un’auto, sbalzate dal mezzo e finite sull’asfalto. Sul posto, l’almbulanza del 118.

Il primo soccorso, invece è di ieri mattina, verso le 11.15, sulla falesia tra Vallugola e Gabicce. Qui una donna stava passeggiando col marito quando a un tratto è stata colta da un malore. Il coniuge ha subito fatto scattare l’allarme. E sul posto sono arrivati i soccorritori del team Nemo, coordinati dal responsabile Paolo Bratti. Gli angeli del mare hanno dovuto proseguire a piedi per arrivare al punto più vicino alla donna. Intanto altri del team hanno caricato i sanitari del 118 sul quad per portarli fino alla paziente. Una volta immobilizzata, gli uomini dei Nemo l’hanno trasportata con la moto d’acqua dotata di barella fino alla spiaggia libera di Gabicce, punto di stazionamento dell’ambulanza.

Altro incidente invece a Colombarone, tra auto e moto. Ferito il centauro.

E un altro centauro è rimasto coinvolto in uno schianto a Fano, verso le 20.40 dell’altra sera. Una tragedia sfiorata. Il motociclista ha perso il controllo della sue due ruote ed è finito dritto contro un autoveicolo regolarmente parcheggiato. Un urto violentissimo da cui è miracolosamente uscito senza troppe ferite. E’ successo in via Buozzi. Il propietario del mezzo in sosta è un austriaco di 59 anni, mentre il centauro è un 38enne residente a Monteporzio, di origini senegalesi, ricoverato in codice giallo a Fano.