Mattarella a Pesaro 20 gennaio, altri 500 biglietti last minute. La giornata del presidente: la guida

Pesaro, 16 gennaio 2024 – Nella memoria di Pesaro Capitale resterà anche il bello di “500 biglietti last minute“ per Mattarella. L’arrivo in città del presidente della Repubblica, per sabato 20 gennaio, infatti, ha alzato il livello della festa organizzata per il debutto di Pesaro, Capitale della cultura 2024: e così gli spettatori, accreditati alla Vitrifrigo Arena, potrebbero arrivare ad essere 8mila. Per dare modo a più persone possibile di partecipare, ieri, il sindaco, Matteo Ricci, ha approvato l’apertura di ulteriori due settori degli spalti dell’Astronave che hanno reso disponibili ulteriori 500 posti ai già assegnati 7.500.

Il presidente Sergio Mattarella sabato 20 gennaio a Pesaro

“Andiamo verso il sold out, perché Mattarella riempie il palazzo dello sport come una rockstar – ha detto, ieri, Ricci, durante la conferenza stampa di presentazione della giornata del 20 gennaio -. Sabato sarà una grande giornata dell’identità pesarese e marchigiana, ma sarà anche una grande giornata di orgoglio nazionale, con la cultura elemento fondamentale per promuovere il nostro territorio".

Per ottimizzare al massimo la disponibilità dei posti, la piattaforma di vivaticket.it ha anche attivato l’opzione di scambio: "Se hai i biglietti per questo evento ma non puoi partecipare – osserva il link sulla piattaforma – puoi cambiare il proprietario dei biglietti e usarli come regalo". Cliccando si possono cambiare i dati anagrafici del nuovo destinatario oppure in alternativa si può contattare Amat scrivendo una mail all’indirizzo biglietterie@amat.marche.it. Altrimenti per liberare il posto a favore di altri, a fronte di una sopraggiunta impossibilità si può tornare dove si è preso: biglietteria del Teatro Rossini o nella sede del negozio Tipico. Tips.

L’evento sul mega palco allestito al centro della Vitrifrigo Arena dovrebbe iniziare alle 11 con un interludio musicale. Poi il conduttore, Paolo Bonolis, dovrebbe lasciare la parola al Capo dello Stato e, subito dopo, alla senatrice Liliana Segre. La più alta carica dello Stato e la più grande senatrice della Repubblica lasceranno, poi, il testimone alla poetessa Mariangela Gualtieri la quale per l’occasione ha preparato "un reading inedito – ha spiegato il direttore artistico di Pesaro 2024 – attingendo dalla sua “Esortazione urbana e planetare”, composta da brani potenti e luminosi su presente e futuro". La parte istituzionale della giornata terminerà con la videoperformance che coinvolgerà il pubblico sugli spalti.

All’ingresso dell’Astronave, al momento di entrare, agli 8mila spettatori accreditati verrà consegnato un cartoncino bianco. Questo servirà per partecipare alla videoperformance “The Human Cell Atlas“ a cura di Ouchhh in collaborazione con il CERN di Ginevra. Nell’articolo di fianco entreremo nel dettaglio riguardo il significato della performance, mentre da subito possiamo anticipare l’uso che verrà fatto del cartoncino bianco: ad un certo momento Bonolis inviterà gli spettatori ad alzare il cartoncino. Questo gesto collettivo dovrebbe creare una base bianca su cui, lo studio di visual designer, proietteranno il corto metraggio “the human cell Atlas“.

L’intera mattinata che dovrebbe concludere verso le ore 13, sarà ripresa da 55 minuti di diretta tv Rai. Non è data per sicuro, ma è stata annunciata la visita che il Presidente della Repubblica farà a Vallefoglia per tagliare il nastro del nuovo teatro. I cittadini che parteciperanno all’evento devono ricordare gli orari, le regole d’accesso e il servizio di navetta gratuito.

"La presenza di Mattarella – ha osservato il vicesindaco Daniele Vimini – detta regole di partecipazione da seguire con estremo rigore. Per cui invitiamo i cittadini a rispettare le varie indicazioni per non rischiare di restare fuori dall’evento". In particolare i cittadini dovranno dare modo alle autorità, per ovvi motivi di sicurezza , di procedere alla verifica dell’accredito posseduto. Inoltre è previsto l’impiego da parte delle forze dell’ordine del metal detector. "L’apertura dei cancelli sarà a partire dalle 8.30 mentre l’entrata sarà consentita, tassativamente non oltre le 10.30 – spiega - Silvano Straccini,presidente della Fondazione Pescheria, alla guida del team tecnico di Pesaro 2024 -. Entreranno esclusivamente quanti saranno in grado di esibire il biglietto e la carta d’identità valida: senza documento di riconoscimento non si entra". Dalle 8.30 alle 9.30, ogni 15 minuti, dal parcheggio San Decenzio e zona mare, sarà attivato un servizio di navetta gratuito per l’Arena.