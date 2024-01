Pesaro accoglie Mattarella: altri 500 posti last minute in palio

Pesaro, 15 gennaio 2024 – Sarà oggi il "last minute" per Mattarella. Avviso ai ritardatari: per tentare di esserci alla Vitrifrigo Arena; accogliere il 20 gennaio il Presidente della Repubblica e godersi la giornata inaugurale dell’anno da Capitale, l’amministrazione ha appena messo in palio ulteriori 500 posti.

Il presidente Mattarella sarà a Pesaro il 20 gennaio: corsa ai biglietti

Visto la febbre scatenata dall’arrivo in città del Capo dello Stato meglio affrettarsi. Ad aggiudicarsi un posto a sedere sono stati in 7mila e con gli ultimissimi _ presumibilmente polverizzati in giornata - si arriverà a 7.500 spettatori.

“Bello constatare che il presidente della Repubblica, ha riempito l’astronave, al pari di una rockstar - ha osservato il sindaco Matteo Ricci -: questo è l’orgoglio giusto con cui vivere lo spettacolo di Pesaro Capitale della cultura 2024”. I biglietti saranno disponibili al sito di vivaticket.it . La piattaforma ha anche attivato l’opzione di scambio: basta cliccare nell’apposito link che osserva” Se hai i biglietti per questo evento ma non puoi partecipare, puoi cambiare il proprietario dei biglietti e usarli come regalo” per permettere ad altri di sfruttare l’opportunità.

La Vitrifrigo Arena potrebbe tenerne molti di più se si considera che per il basket il limite è fissato a 10.300 presenti, ma trattandosi del Presidente della Repubblica, per ragioni di sicurezza, la situazione è stata contingentata. La presenza del Capo dello Stato, inoltre, ha imposto la sovrintendenza sul cerimoniale da parte degli uffici del Quirinale.

Nel parterre da mille spettatori siederanno le istituzioni pubbliche con le più alte cariche presenti, a riempire le prime fila. Le migliaia di persone che si sono prenotate invece potranno sedere nei vari settori sugli spalti, distribuite tutte intorno al mega palco centrale. Oltre duemila saranno gli alunni e gli studenti invitati a partecipare dal Team tecnico di “Pesaro 2024" guidato da Silvano Straccini, costantemente in contatto con lo staff del sindaco Ricci e del vicesindaco Vimini.