Matteo Fabbrizioli ritrovato: il commercialista era a Ortisei

Pesaro, 31 maggio 2023 – Lo hanno visto che camminava, alle 3 di notte, per le strade di Ortisei, noto centro della Val Gardena, in Trentino, dove era arrivato in treno. La ’fuga’ – ma si è trattato di un allontanamento volontario – di Matteo Fabbrizioli, 40 anni, dottore commercialista di Petriano, è finita l’altra notte, con i carabinieri del Trentino che comunicavano ai colleghi di Pesaro che l’uomo di cui era stata diffusa la foto per le ricerche, era proprio quello che loro avevano appena incontrato e portato in caserma.

“Ah, mi cercano? Allora prendo un treno e torno a casa”, avrebbe detto il 40enne ai carabinieri trentini. Immediata la chiamata di questi ai colleghi dell’Arma pesarese e ai famigliari di Fabbrizioli. Pare che il fratello lo abbia raggiunto, ieri, per portarlo a casa. Da dove, il commercialista, forse a seguito di un litigio (vive solo con la madre) mancava dal venerdì. Sabato aveva fatto la denuncia in caserma a Montecchio per la carta di identità smarrita, poi le sue tracce (il segnale del suo cellulare) lo hanno localizzato sempre sabato a Borgo S.Maria, poi domenica a Rimini e da qui ha preso un treno che lo ha portato a nord, fino ad arrivare ad Ortisei.

Fabbrizioli aveva un borsello e i soldi, con cui si è pagato dei pasti al ristorante. Non è stata semplice per i carabinieri la fase del rintraccio: ore e ore di telecamere delle stazioni guardate, cercando di fare presto, perché si temeva anche per il suo stato di salute. Poi la passeggiata a Ortisei che ha chiuso il caso.