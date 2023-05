Sparito da venerdì Matteo Fabbrizioli, l’appello del fratello

Un uomo è sparito da venerdì sera dopo una discussione in famiglia. A lanciare un appello social è il fratello di Matteo Fabbrizioli: "Matteo dopo una discussione avvenuta nel pomeriggio di venerdì 26 non è rientrato a casa e non risponde alle chiamate ed ai messaggi che gli vengono inviati. Il telefono risulta spento. E’ stato avvistato il 27 nella prima mattinata, alla stazione delle corriere di Pesaro, poi nella tarda mattinata a Montecchio. I carabinieri sono stati allertati e stanno eseguendo le ricerche.

Chi dovesse avvistarlo avvisi subito i carabinieri o i familiari al: 3490866400 (Ramon) ed avvicinandolo gli dica che a casa sono tutti in forte pensiero e che lo accoglieranno come sempre a braccia aperte".

Intanto, la polizia locale di Pesaro cerca un’auto pirata che ieri potrebbe aver urtato e gettato a terra un ciclista in zona Ponte Morotto, poco dopo Santa Veneranda. Il ciclista è stato portato in ospedale. Non è grave. Si cerca di individuare l’auto pirata (se verrà confermata questa tesi) attraverso anche delle telecamere private che ci sono nella zona.