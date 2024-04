Gaggi, soddisfazione per i quattro piazzamenti

Non sono ancora i risultati che vorrebbe, ma i primi quattro piazzamenti riportati da Marco Gaggi nell’edizione 2024 del Mondiale della Supersport 300 della Superbike rappresentano già un passo in avanti rispetto ai primi due weekend della passata stagione. Nono e decimo il 23 e 24 marzo scorsi al Pirelli Catalunya Round, il ventenne pilota fanese ha infatti ottenuto un decimo ed un settimo posto nel complicato fine settimana olandese di Assen salendo a quota 29 punti contro i 20 messi assieme un anno fa nello stesso periodo. E come detto non è stato un esame semplice quello alla cosiddetta "Università delle Due Ruote", dove le instabili condizioni meteorologiche hanno creato diversi problemi.