Giovane muore a Vienna. Xavier Granci trovato senza vita, i genitori non sanno il perché

Ventunenne di Piobbico trovato senza vita, sabato nelle prime ore del mattino, a Vienna. Le cause del decesso non sono ancora chiare. E’ la tragedia che ha coinvolto la famiglia di Xavier Granci, il giovane che alcuni mesi fa era partito nella capitale austriaca per cercare lavoro dopo il diploma che aveva conseguito all’istituto alberghiero di Piobbico. Il ragazzo aveva raggiunto il fratello Luigi già nella capitale austriaca da alcuni mesi con la speranza di poter trovare un’occasione lavorativa in linea con i propri studi e i propri interessi. Ed è stato proprio il fratello ad essere avvisato per primo dagli inquirenti austriaci che sono risaliti alla sua identità grazie ai documenti che il giovane aveva addosso.

Il ragazzo è stato ritrovato senza vita in prossimità di un ponte ma non si conosce l’esatta causa della morte e di come sia avvenuta.

"Sappiamo solo che nostro figlio non c’è più – racconta Davide Granci, padre di Xavier, che ha raggiunto Vienna sabato sera insieme alla moglie e agli altri due figli -. Non sappiamo formalmente come sono andate le cose, siamo arrivati ieri sera (sabato ndr.) e aspettiamo di parlare con la polizia per sapere cosa è successo. Ancora non abbiamo potuto effettuare il riconoscimento della salma. Siamo qui in attesa di sapere anche quando potremo riportare in Italia nostro figlio".

Xavier era un ragazzo molto conosciuto a Piobbico e anche nel mondo dello sport. Aveva giocato a calcio con la squadra locale, la Audax Piobbico 1968, che ieri sul profilo social ha pubblicato un post per esprimere vicinanza alla famiglia. "Nel giorno in cui L’Audax ha raggiunto l’agognata salvezza – scrive la società - non possiamo non ricordare Granci Xavier che a soli 21 anni ci ha tragicamente lasciati. Un caloroso e forte abbraccio da parte della società ai genitori, ai fratelli ed a tutti i famigliari. Ciao Xavier. Ti porteremo nei nostri cuori e nella nostra memoria".

Antonella Marchionni