"Ciao prof, sempre pronto a parlare con noi"

Lo scorso giovedi 16 maggio se n’è andato il professore di Educazione artistica, Libero Patrignani, docente dell’Istituto Magistrale” E. L.Morselli”. Le alunne di quarta A, dell’anno scolastico 1972/73, lo ricordano.

"Era un bravo professore e, con passione e competenza, portava in aula il suo amore per l’arte – scrivono le ex allieve – che sapeva trasmettere alle alunne. Le sue lezioni si trasformavano in veri e propri laboratori artistici dove si sperimentavano tutte le tecniche pittoriche dalle più semplici alle più sofisticate. Oltre all’affetto per l’insegnante, ognuna di loro conserva ancora disegni e tele prodotte a scuola, unite al ricordo dello sguardo esigente e attento del professore. Erano anni di cambiamenti e contestazioni, ma il prof. era sempre aperto al dialogo. “Parliamone “, esordiva allora con un sorriso accattivante. E così la vita entrava, prepotente, tra i banchi di scuola, poi ognuna tornava a disegnare con la serenità di chi si sente compresa. Anche in tempi recenti quando, in città, incontrava le sue ex alunne, amava intrattenersi con loro, come se l’ultima campanella fosse suonata da poco".