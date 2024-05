Tragedia sfiorata. Un 17enne cade dal tetto di una casa diroccata, ricoverato in prognosi

Un ragazzo di 17 anni è caduto l’altra notte dal tetto di un edificio abbandonato in strada Nazionale sud all’altezza di Torrette. E’ rimasto cosciente ma ha riportato varie fratture. Per questo, è stato trasportato all’ospedale di Ancona in prognosi riservata. Un altro coetaneo che si trovava con lui nel tetto di un edificio abbandonato è stato più fortunato. La sua parte di tetto su cui camminava non ha ceduto, così è riuscito a scendere senza incidenti prestando i primi soccorsi all’amico a terra, il quale non ha mai perso conoscenza.

In particolare, la vecchia casa si trova vicino alla chiesa di San Paolo ed era di facilissimo accesso ai ragazzi. Per cause ancora da accertare, i due amici diciassettenni hanno deciso di salire sul tetto incerto e pericoloso cominciando a camminarci. Qualche passo e la copertura ha ceduto facendo precipitare a terra uno dei due. L’urto violento potrebbe aver fratturato le gambe al ragazzo anche se un esame attento delle conseguenze richiede tempo. Sul posto, oltre alla polizia, sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’edificio.