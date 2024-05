Motociclista vola nel fiume per 20 metri: illeso

E’ uscito di strada volando con la sua moto per venti metri nel fiume Candigliano. Lo hanno visto rialzarsi in mezzo all’acqua e sedersi sul greto del fiume. Illeso. E’ l’incredibile con esito fortunato incidente accaduto ieri mattina intorno alle 11 lungo la strada provinciale 257, che da Acqualagna conduce a Piobbico. Poco prima dell’abitato di quest’ultimo paese, un motociclista di 37 anni di Senigallia che con altri amici era diretto verso il passo di Bocca Serriola, ha perso il controllo della sua Aprilia Tuono finendo nel burrone laterale alla strada per atterrare violentemente nel fiume. Per qualche ragione sconosciuta alla logica, l’uomo è riuscito ad attenuare la caduta evitando la pur minima frattura. Quando i suoi amici, temendo il peggio, sono accorsi giù nel dirupo, non credevano ai loro occhi. L’amico non solo rispondeva alle loro grida ma si era subito rialzato dopo la caduta andando fuori dal fiume per attendere il loro arrivo. Sono stati chiamati i soccorritori, in particolare il 118 e i vigili del fuoco di Cagli. Al loro arrivo, il 37enne ha dichiarato subito di non aver avuto alcuna frattura e di potersi muovere liberamente. Era sotto choc ma sarebbe stato un extraterrestre se non lo fosse in quel momento. E’ arrivata di lì a poco anche l’eliambulanza per poter valutare il trasferimento al nosocomio di Ancona. Scelta che è stata fatta dopo una visita approfondita dei medici del 118 e dell’elicottero. E’ stato deciso comunque di effettuare il trasferimento del 37enne in ospedale per sottoporlo ad una serie di esami e radiografie. Non presentava ai soccorritori alcun tipo di dolore acuto ma solo indolenzimento. Saranno i carabinieri intervenuti sull’incidente a dover ricostruirne i motivi che hanno portato la moto fuori dalla carreggiata. In quel punto, il guard rail appare molto basso, coperto dalla siepe. Pur tuttavia, il motociclista potrebbe esser uscito di strada nel punto dove vi era un pertugio che ha portato la moto giù nel dirupo. Non c’è stato lo scivolamento verso il basso ma proprio il salto. Che per miracolo è finito bene.