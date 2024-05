Fossombrone, a Tivoli una sconfitta che non fa male

1

FOSSOMBRONE

(4-4-2): Simeoni 6 (15’st Zappalà 6); Montesi 6, Ruiz 6,5, Di Emma 7, Iurgens 6,5; Savi 5,5 (43’st Orosa sv) Fatati 6, Grossi 5,5 (28’st Spirito 6), Pellegrini 6; Camilli 5 (1’st Vestenicki 6), Recchiuti 5,5 (30’st Arcieri 6). A disp.: Labrozzi, Porto, Valentini, Rossetti. All. Cioci 6

FOSSOMBRONE (4-1-3-2): Di Giorgio 6; Bianchi 5.5 (41’st Lorenzoni sv), Camilloni 5,5 ( 20’st Giacchina 6), Pandolfi 5,5, Mea 5,5; Rovinelli 5.5; Fraternali 5,5 (42’st Bucchi sv), Conti 6, Procacci 5.5; Fagotti 6 (37’st Aguzzi 5.5), Brigidi 5,5 (20’st Palazzi 6). A disp.: Marcantognini, Ursi, Giacchina, Battisti, Germinale. All. Fucili 6

Arbitro: Toro di Catania

Rete: 5’st Di Emma

Note – Ammonito Procacci. Angoli 4-2 per la Tivoli. Rec pt 1’, st 8’

Cala il sipario sulla stagione del Fossombrone, con la salvezza raggiunta con novanta minuti d’anticipo. Contro il Tivoli finisce 1-0 per i padroni di casa, con questi ultimi che avevano motivazioni differenti e ora si giocheranno la permanenza in Serie D nel playout contro lo United Riccione.

La cronaca. Sono i locali a partire meglio, provando subito ad avere il baricentro alto: la pressione del Tivoli mette in difficoltà la retroguardia del Fossombrone, con i padroni di casa che reclamano anche per un presunto penalty. La squadra di Fucili non accelera le giocate, provando ad abbassare i ritmi in avvio: le occasioni latitano e il primo tempo scivola via senza grossi sussulti. Il primo tiro del Fossombrone arriva al 35’, ma la girata di Conti è debole e finisce senza problemi tra le braccia del portiere locale. Il Tivoli protesta ancora per un nuovo contatto in area ospite, ma l’arbitro lascia correre.

Ad incanalare la gara è l’inizio della ripresa, con il Tivoli che passa subito in vantaggio: DI Emma è colpevolmente lasciato solo in area di rigore e batte di testa Di Giorgio per l’1-0 locale. La risposta del Fossombrone arriva poco dopo con Mea, ma il suo tiro-cross è facile preda di Simeoni. Fucili prova a pescare forze fresche dalla panchina per cercare un cambio di passo, con il Fossombrone che sembra scuotersi: Fraternali dal limite manda largo, poi è il turno di Fagotti che in girata sfiora il pareggio. Il Tivoli nel finale si abbassa per proteggere i tre punti e gli ospiti sfiorano nuovamente la rete dell’1-1: ancor Fagotti è bravo nel liberarsi dalla marcatura della retroguardia, ma al momento di battere a rete pecca di precisione. L’ultima chance per il Fossombrone capita sui piedi del neo entrato Aguzzi, ma anche in questo caso la sua conclusione non trova il fondo del sacco. Nel recupero Conti calcia centralmente dal limite. Termina così la stagione del Fossombrone, che il suo obiettivo lo aveva già centrato.

"Una salvezza più che meritata – ha detto a fine gara mister Fucili –, abbiamo fatto un buon campionato. Al primo anno non era facile. Il mio futuro? Ora mi godo questo traguardo".