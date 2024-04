Lunano in scioltezza. Doma il Pesaro e si avvia alla festa

pesaro calcio

0

lunano

1

CALCIO: Ottavi, Procaccini, Mazza (41’ st Scelsi), Bolzonetti (32’ st Gambelli), Boccioletti, Pangrazi, Montagna, Mancini (20’ st De Angelis), Valentini (12’ st De Gennaro), Simoncelli, Casoli. All. Pentucci

LUNANO: Gallinetta, Bosoi, Liera, Baldelli (48’ st Galletti), Nobili, Bracci, Schiaratura (12’ st Filippini), Seck (21’ st Micheli), Zazzeroni, Mancini (43’ st Portogallo), Gianotti. All. Renzi

Arbitro: Gasparoni di Jesi

Rete: 35’ st Zazzeroni

Allo stadio "Benelli" Pesaro Calcio e Lunano ripartono dal ventesimo del primo tempo, minuto in cui era stata interrotta domenica pomeriggio per infortunio occorso all’arbitro. Al 7’ della ripresa la Pesaro Calcio si fa vedere con Montagna che calcia da fuori ma Gallinetta non si fa sorprendere e smanaccia, qualche minuto dopo Ottavi respinge su Giannotti, al 20’ Casoli colpisce in pieno la traversa con un tiro da fuori, poco dopo la mezz’ora Zazzeroni porta in vantaggio i suoi.

e. s.