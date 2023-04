Pietrarubbia (Pesaro Urbino), muore cadendo dall’albero che stava tagliando

Pietrarubbia 12 aprile 2023 – Tragedia oggi pomeriggio intorno alle 17 nelle campagne di Pietrarubbia, piccolo comune di 600 persone del Montefeltro. Un pensionato di 78 anni, sposato, due figli grandi, ancora molto attivo nei lavori in campagna, è stato trovato a terra morto dopo esser caduto da un albero dove era salito utilizzando una pala meccanica per tagliare dei rami.

A trovarlo è stata la moglie preoccupata nel non vederlo tornare. Quando è arrivata nel campo di proprietà, la donna si è accorta del marito a terra ormai senza vita e anche senza una gamba. L'anziano ha avuto il taglio della gamba sinistra per la caduta del ramo di quercia che tagliava. Lo ha colpito alla gamba sbilanciandolo.

E' così finito con la gamba sulla lama della benna della ruspa sopra la quale si trovava per tagliare il ramo. Cadendo a terra, con la gamba quasi del tutto amputata, l'uomo ha cercato di avvicinarsi al trattore per dare l'allarme ma è morto dissanguato di lì a poco Il volo di circa 5 metri poi non gli ha lasciato scampo. Sul posto, è intervenuta un’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco di Macerata Feltria oltre ai carabinieri. Indaga la procura di Urbino.