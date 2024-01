Morto il ginecologo Girolamo Martino

Pesaro, 8 gennaio 2024 – E’ morto ieri in ospedale a Pesaro per arresto cardiaco il dottor Girolamo Martino. Aveva 62 anni. Ginecologo, salernitano d’origine, poi trasferitosi a Roma, infine pesarese d’adozione, sposato, due figli, Carlo ed Isabella. Il cuore non ha retto dopo un aggravamento del suo quadro clinico che lo aveva portato in ospedale dall’aprile scorso. Più volte, in questi mesi, le sue condizioni di salute avevano fatto temere il peggio dopo l’acuirsi di un problema respiratorio che lo aveva obbligato ad una lunga degenza.

Rientrato a casa da poche settimane, non era più riuscito a riprendere il suo amato lavoro ma anche il suo spiccatissimo impegno politico a Mondavio, seconda sua città di adozione, dove aveva acquistato anni addietro una casa in campagna iniziando nello stesso momento un’attività politica che lo aveva portato ad essere capogruppo di opposizione.

Tante le sue iniziative per parlare di violenza sulle donne, ma anche di prospettive economiche per la vallata del Cesano con l’invito e l’arrivo il 3 luglio del 2022 al chiostro francescano di Mondavio del ministro alle Infrastrutture Enrico Giovannini chiamato a discutere di futuro e di nuove sfide.

Un successo personale per il dottor Martino che ha voluto però condividere immediatamente con tutti i componenti del consiglio comunale. Il sindaco di Mondavio Mirco Zenobi ha detto ieri: " Sono profondamente addolorato. Ho per Girolamo Martino sentimenti di stima, simpatia e amicizia sincera. Il mio pensiero va ora alla famiglia".

Il dottor Martino, laureatosi in Medicina alla Sapienza di Roma, ginecologo all’ospedale di Urbino, si era poi trasferito a Pesaro dopo aver vinto un concorso pubblico a Fano. Ancora da decidere la data dei funerali. Alla famiglia, le condoglianze della redazione de il Resto del Carlino.