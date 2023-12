Incidente a Urbino tra ambulanza e pullman: chi sono i morti

Urbino, 27 dicembre 2023 – E’ di quattro morti il bilancio dell’incidente avvenuto oggi pomeriggio a Urbino. L’incidente (foto) ha coinvolto un pullman sul quale viaggiavano dei bambini in gita con la parrocchia e un’ambulanza.

A perdere la vita nello schianto, tutte le persone a bordo dell’ambulanza. Si tratta di tre gli operatori sanitari (un medico, un'infermiera e l'autista) e un paziente. Si tratta di Stefano Sabbatini (autista), Cinzia Mariotti di Acqualagna (infermiera) e il medico Sokol Hoxha, 40enne di nazionalità albanese.

Schianto tra ambulanza e pullman in galleria a Urbino: quattro morti

L’ambulanza era partita da Fossombrone e trasportava un paziente di 80 anni, anche lui deceduto nello schianto.

In tutto sono sette le persone rimaste ferite, quattro trasportate all'ospedale di Pesaro (due bambini e due accompagnatori), e tre all'ospedale di Urbino (2 ragazzi e un accompagnatore). Lievemente ferito anche l’autista del pullman partito da San Benedetto.

"Effettuati tutti gli accertamenti e la situazione è sotto controllo – fanno sapere l'Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino -, le ferite riportate sono lievi e per gli ospiti del pullman sono in corso le procedure di dimissione per il rientro a casa. Gli altri ragazzi che viaggiavano con il pullman saranno riportati a casa da un mezzo messo a disposizione dagli organizzatori della gita".

L’incidente è avvenuto intorno alle 15 a metà della galleria lungo la SS 73 bis, tra Urbino e Fermignano. Dopo lo scontro, è esploso un incendio all'interno della galleria, con una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza.