Notte delle Candele Una cascata di eventi

Una notte di San Lorenzo targata ‘Pesaro2024’ per un appuntamento con "Candele sotto le stelle" all’altezza della Capitale italiana della cultura. Giovedì prossimo, 10 agosto, Pesaro si tingerà di bianco con oltre 20mila fiammelle accese su tutto il litorale, ma quest’anno con un’ulteriore novità: domani (mercoledì 9), i lettori che consegneranno il coupon che sarà pubblicato all’interno del giornale (nel Carlino di domani), all’infopoint di ‘Pesaro2024’ avranno in regalo la t-shirt ufficiale da indossare per la notte di San Lorenzo, bianca come richiesto da dress code della serata e fino ad esaurimento scorte.

L’ha mostrata in anteprima il sindaco Ricci, sullo sfondo di Baia Flaminia, in occasione della presentazione dell’iniziativa: "Abbiamo deciso di distribuire anche la t-shirt brandizzata ‘Pesaro2024’ – sottolinea il sindaco di Pesaro Matteo Ricci -. Mercoledì 9 agosto vi basterà presentarvi all’info point di Pesaro 2024 (in piazza del Popolo, sotto il Comune) con il coupon pubblicato sul Carlino - sempre di mercoledì 9 - e avrete in regalo la maglietta", fino a esaurimento scorte.

L’infopoint sarà aperto dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.

Ad accompagnare la serata di giovedì 10, oltre a quelli che avranno la maglietta in regalo, anche tanti appuntamenti sparsi per la città e non solo, come: Mirko Casadei Popular Folk Orchestra insieme alla Piccola Orchestra Avion Travel per uno spettacolo musicale, in programma alle 22 in piazzale della Libertà. A Gradara libero accesso ai camminamenti sulla Rocca a chiunque si presenti vestito di bianco e diverse iniziative sul tema delle stelle. Gabicce, invece, si prepara ad una serata festaiola con il Beach-nic in White, nella spiaggia di Sottomonte, dalle 22 in poi il dj set "Adriatic Dancing". Iniziative anche al Mississippi, Bagni 18, Bagni 19 e Bagni 24. Il centro di Gabicce Mare si animerà, con il gruppo itinerante Zastava Orkestar.

Per l’occasione, a Pesaro, sarà anche potenziato il servizio di navette gratuite. Le linee già attive da San Decenzio per viale Trieste, Sottomonte e Baia Flaminia saranno rafforzate con partenze ogni 1530 minuti dalle 20 all’1 di notte.