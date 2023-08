Candele sotto le stelle 2023, a Pesaro torna la serata magica

Pesaro, 4 agosto 2023 – Preparate l’abbigliamento ‘total white’ e tenetevi pronti per una cena a lume di candela. Giovedì 10 agosto, durante la notte di San Lorenzo, tanto attesa per via delle stelle cadenti, torna "Candele sotto le stelle". Per la sua nona edizione saranno messe in campo oltre 20mila candele (circa 20 quintali di fiammelle) sparse sui 7 chilometri di litorale e tra gli 80 stabilimenti balneari pesaresi che aderiscono all’iniziativa. Un evento che oltre Pesaro comprenderà anche la riviera del San Bartolo con Gabicce e Gradara.

"Dopo gli anni delle attenzioni particolari imposte dal Covid, torniamo a un’edizione per come l’abbiamo sempre conosciuta – hanno detto Daniele Vimini, vicesindaco, e l’assessora Francesca Frenquellucci – e con uno slancio ulteriore verso la Capitale italiana della cultura 2024". Piazzale della Libertà sarà illuminato dalle candele a formare il logo di ‘Pesaro2024’ e dalla musica degli ospiti della serata, come Mirko Casadei Popular Folk Orchestra insieme alla Piccola Orchestra Avion Travel per uno spettacolo musicale, in programma alle 22.

“Impazienti di tornare a Pesaro dopo la prima tappa del CaterRaduno – ha detto Mirko Casadei –. Proporremo la nostra musica e il repertorio di grande spessore degli Avion Travel in un incontro che sarà un abbraccio musicale". Per l’occasione, sarà anche potenziato il servizio di navette gratuite. Le linee già attive da San Decenzio per viale Trieste, Sottomonte e Baia Flaminia saranno rafforzate con partenze ogni 15/30 minuti dalle 20 all’1 di notte.

Partner della manifestazione si conferma la Pro Loco di Candelara "che dalle 18 di giovedì inizierà la distribuzione dei 20 quintali di materiale e le migliaia di candele agli stabilimenti per allestire le spiagge. Un lavoro intenso che vede coinvolti oltre 50 volontari di Candelara a cui si aggiungeranno quelli di Onlus Gulliver, dell’associazione La Stele di Novilara e il team di Pesaro Village", hanno detto Lorenzo Montesi, presidente Pro Loco, e Federico Malaventura, direttore artistico di "Candele a Candelara".

Per una festa ancor più romantica, ci si può spostare a Gradara dove il borgo si illuminerà di fiammelle e le mura si tingeranno di bianco, chi vestirà con questo colore avrà anche libero accesso ai camminamenti sulla Rocca, dove si susseguiranno tre diverse iniziative sul tema delle stelle, tra cui la loro ammirazione con uno sguardo scientifico, commentato dall’astrofilo Mario Magio. Gabicce , invece, si prepara a una serata festaiola con il Beach-nic in White, nella spiaggia libera di Sottomonte, dalle 22 in poi il dj set "Adriatic Dancing". Iniziative anche al Mississippi, Bagni 18, Bagni 19 e Bagni 24. Il centro di Gabicce Mare si animerà con il gruppo itinerante Zastava Orkestar.