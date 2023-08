A Fermignano l'Orchestra Giovanile di Sassofoni con il Fai all'ex Lanificio: il programma

Fermignano (Pesaro - Urbino), 1 agosto 2023 - L'orchestra Giovanile di Sassofoni si esibirà in concerto a Fermignano il prossimo sabato 5 agosto. Il luogo è speciale e concesso da Giovanni Pagliardini, l'ex Lanificio Carotti di piazza Giorgiani.

Infatti questo edificio ha una storia importante che risale agli inizi del ‘400, quando il conte Guido Antonio da Montefeltro diede inizio ai lavori per la costruzione di una cartiera, attiva sino al 1870. Nel 1907 in quegli stessi locali inizia l'attività della Filanda Coltorti, che nel 1914 diventerà Lanificio Carotti per la produzione di tessuti e filati, attivo sino alla fine del secolo scorso. L’edificio, dal 2006 proprietà di Megawatt srl, è stato recentemente restaurato. Oggi è ancora utilizzata e funzionante la centrale idroelettrica con le originali macchine idrauliche installate nei primi del novecento.

Il programma

Appuntamento alle 17.30 per con l'accoglienza del Fai e l'inizio delle visite guidate. Alle 19 si aprirà la serata con il concerto a cura di Federico Mondelci e dell’Orchestra Giovanile Italiana di Sassofoni, a seguire apericena. Anche in caso di maltempo, l’evento sarà confermato. Mondelci, da oltre trent’anni uno dei più apprezzati interpreti della scena internazionale, e l’Orchestra Giovanile Italiana di Sassofoni, ensemble che rappresenta un’eccellenza in Italia, con un repertorio che spazia dalla musica rinascimentale alla musica dei periodi classico-romantico, fino ai nostri giorni, includendo numerosi brani jazzistici. L'orchestra comprende nel suo organico tutti gli strumenti della famiglia dei sassofoni: il sopranino, il soprano, il contralto, il tenore, il baritono e il basso; la sua ricchezza timbrica ha sollevato l'interesse di molti compositori che gli hanno dedicato loro musiche.

Componenti dell’Orchestra sono Eleonora Fiorentini, Gretha Mortellaro, Diego Vergari, Christian Summa, Daniele Bolletta, Nicola Gabriele Chiera, Tommaso Rocchetti, Marzio De Nardo, Stefano Luciani, Julian Brodski, Gerardo Cervasio, Luca Chiarini.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 339 8265159 (dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18). Contributo per il FAI: 40€ per iscritti e volontari, 45€ per non iscritti