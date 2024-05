Mangiano pomodorini a scuola a Modena: 30 alunni e un insegnante si sentono male

Modena, 10 maggio 2024 – Mangiano pomodorini a merenda e si sentono male in trenta. E’ successo ieri nelle scuole elementari Emilio Po e Galilei a Modena come riportato da alcuni media locali.

Il malessere ha colpito, durante la ricreazione, oltre che una trentina di piccoli alunni anche un insegnante. Il cibo sarebbe stato fornito nell'ambito del progetto alimentare del ministero dell'Agricoltura, ‘Frutta e Verdura a scuola’.

Uno dopo l'altro i bambini, così come una insegnante avrebbero avvertito malori compatibili con un’intossicazione alimentare. Due alunni sarebbero ricorsi alle cure ospedaliere. Gli istituti coinvolti hanno subito avvisato i genitori e il progetto - che dopo la degustazione di pomodorini aveva in programma altre date dedicate a fragole e carote - è stato annullato, come indicato immediatamente, dopo gli episodi, con un avviso diramato dalle dirigenti scolastiche.