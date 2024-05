Intossicazione alimentare, altro caso sospetto con i pomodorini del ministero. L’Ausl Romagna: non mangiateli

Forlì, 10 maggio 2024 – Non solo il caso in provincia di Modena, dove 30 bambini e un insegnante di due elementari hanno accusati i sintomi tipici dell’intossicazione alimentare dopo avere mangiato i pomodorini forniti alle scuole nell'ambito del progetto alimentare del ministero dell'Agricoltura. Ci sarebbe anche un caso simile, avvenuto sempre ieri, in provincia di Forlì. Anche in questo caso, ci sarebbero stati un paio di accessi al pronto soccorso.

Ora, sul caso, si è mossa anche l’Ausl Romagna che – a scopo cautelativo – ha inoltrato agli istituti scolastici una nota in cui informa di avere attivato analisi e monitoraggi, ma soprattutto chiede a tutti i presidi di non servire più i suddetti pomodorini ai bimbi delle scuole: di fermare, insomma, distribuzione e consumo nelle mense scolastiche.

Non solo l’Ausl chiede di “comunicare chi coordina questo progetto, perché avremmo bisogno di informazioni sulla catena logistica dei pomodorini già consumati e di quelli in futuro fruibili”. La nota porta la firma di Roberto Bandini, direttore del dipartimento di Igiene degli Alimenti e Nutrizione Forlì-Cesena.

Le prime informazioni sulla analisi condotte dell’Asul Romagna arriveranno solo la prossima settimana, ma intanto ha evidentemente prevalso la linea della prudenza.