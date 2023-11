Oggi l’addio alla mamma del virologo Burioni

Si svolgeranno oggi alle 14.30 nella Chiesa San Martino di Casteldelci i funerali di Elvira Bovicellli, mamma del virologo Roberto Burioni (e di Raffaella), deceduta venerdì all’ospedale di Urbino dov’era ricoverata. Aveva 93 anni, ed era rimasta vedova da soli due mesi del marito Gaetano, storico medico di Fermignano morto a 94 anni. Burioni ha postato una foto dei suoi genitori sulla sua pagina Facebook, scrivendo: "Mi piace pensarla insieme a mio padre, come in questa foto, scattata quando io e mia sorella ancora non c’eravamo".