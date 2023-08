Parte da casa e si schianta: illesa

Incidente stradale ieri mattina alle 7.15 in via Monte Amiata, zona Borgo Santa Maria. Una ragazza di 25 anni, alla guida di una Seat Ibiza, appena uscita di casa per andare al lavoro, ha perso il controllo della vettura andando a sbattere con un’auto in sosta. La carambola ha fatto cappottare la Ibiza facendola poi finire contro altre auto in sosta. Qualcuno ha assistito all’incidente ed ha chiamato subito i soccorsi. Sono arrivati sul posto i vigili del fuoco di Pesaro oltre all’ambulanza del 118 per prestare soccorso alla malcapitata ragazza. La quale, contrariamente a quanto si potesse ipotizzare in un primo momento visto il tipo di incidente, ha riportato soprattutto paura e qualche escoriazione.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’auto e gli altri mezzi coinvolti dall’incidente mentre i sanitari hanno provveduto a trasportare la 25enne all’ospedale San Salvatore di Pesaro per sottoporla ad una serie di accertamenti diagnostici in modo da escludere qualunque tipo di complicazione. La giovane comunque era lucida e rispondeva alle sollecitazioni. Da quanto si è appreso, non si è resa conto di come l’incidente possa esser accaduto. Sul posto, per gli accertamenti di legge, sono intervenuti gli agenti della polizia locale