Daino salta su un’auto e muore a Pesaro

Pesaro, 4 agosto 2023 – Stava viaggiando sulla strada nazionale Bocca Trabaria, da Canavaccio verso Urbino, quando si è trovata improvvisamente davanti quel grosso daino. Impossibile evitarlo. L’animale è saltato sul cofano, sfondando il parabrezza e finendo sul sedile passeggero, su cui per fortuna non c’era nessuno. Un impatto così forte che non ha lasciato scampo al daino, morto sul colpo. Tanta paura, qualche contusione, ma per fortuna salva, la conducente, una donna residente a Montefelcino. Per lei è stato necessario il ricovero al pronto soccorso di Urbino.

L’incidente è successo lo scorso martedì mattina. La donna al volante stava andando verso Urbino, ma a un tratto il grosso esemplare di daino è uscito dalla boscaglia e si è ritrovato sulla carreggiata. La conducente non ha potuto impedire lo scontro. Il cervide ha mandato in frantumi il parabrezza ed è stramazzato sul sedile del passeggero. Ha colpito anche la donna, ma senza causarle traumi gravi. In quel tratto, sono frequenti incidenti con animali. Con cervi o cinghiali, ma meno con i daini che vivono a quote più alte.

e. ros.