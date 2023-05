Pd e sanità, "false promesse e riforme sbagliate"

Appuntamento con la sanità. Domani sera, giovedì 25, alle 21 al teatrino della Rocca Ubaldinesca di Sassocorvaro il Partito democratico ha organizzato un’iniziativa dedicata, il primo evento del nuovo Circolo intercomunale “Massimo Vannucci“. "C’è grande energia nel Pd soprattutto nei circoli delle aree interne. Le due zone del Catria-Nerone e del Montefeltro possono essere considerate un laboratorio interessante e positivo di impegno, passione politica e innovazione che permettono la ricostruzione e il rafforzamento del partito in un territorio che la Federazione considera strategico. Si è costituito ufficialmente il circolo intercomunale Massimo Vannucci – prosegue la segretaria del Pd provinciale Rosetta Fulvi –, con il quale si sono uniti i Circoli di Macerata Feltria, Sassocorvaro e Auditore che rappresentano territorialmente quattro comuni. Un progetto pilota di organizzazione teso a favorire il confronto e le proposte per essere più vicini ai cittadini. Congratulazioni a Silvia Venerucci per l’elezione a segretaria del nuovo circolo intercomunale ringraziandola per la disponibilità, l’impegno e la passione politica".

"Sanità Marche: tra false promesse e riforme sbagliate" è il titolo e oltre a Fulvi e Venerucci interverranno: Roberto Rossini, segretario provinciale Cgil, il consigliere regionale e vice presidente Commissione sanità e politiche sociali Romano Carancini; la responsabile del Tavolo Pnrr Pd Marche Alessia Morani, Manuela Ciaruffoli come componente della segreteria regionale Pd e Francesco Passetti, componente tavolo Aree interne Pd regionale. I cittadini sono invitati a partecipare.