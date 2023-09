Ecco il pomodoro dei record: pesa 1 chilo e 738 grammi

Sassocorvaro-Auditore, 17 settembre 2023 – Il pomodoro più polposo (e forse anche il più grande) d’Italia è nato tra le colline del Montefeltro. A coltivarlo Maria Pia Renzi che mostra assieme al sindaco Daniele Grossi il "gigante" nato nell’orto: "La bilancia dice un chilo e settecentotrentotto grammi. Si tratta di un pomodoro della varietà "patataro" nato da una pianta innestata, coltivato rigorosamente in modo biologico, concimato con letame. Già in passato nel mio orto avevamo avuto pomodori che superavano il chilo di peso ma mai così grandi. Il segreto è sicuramente l’amore e la passione che si mettono nella coltivazione: non di rado infatti mi capita di ritrovarmi proprio a parlare con i miei ortaggi. Coltivare l’orto è un passatempo ideale per svagarsi un po’ e portare in tavola cose genuine ed è anche molto rilassante. Lo consiglio anche ai giovani che magari hanno perso il contatto con queste pratiche che vengono dalla terra".

Maria Pia ha ricevuto anche una medaglia per il suo maxi-pomodoro: "Ho partecipato a un concorso in Piemonte dove il mio era il pomodoro più grande e polposo, non essendo piemontese però non ho potuto concorrere nella categoria principale ma ho comunque ricevuto un premio speciale fuori concorso con menzione d’onore e la conseguente medaglia".