Una delle pizzerie migliori del mondo è in Emilia Romagna: ecco quale

Bologna, 15 settembre 2023 - Nella classifica delle 100 pizzerie migliori al mondo spunta un locale dell’Emilia Romagna che si aggiudica un posto nella classifica stilata da 50 Top Pizza. La rinomata guida online, che ogni anno valuta e premia le migliori pizze in tutto il globo, quest’anno ha selezionato una pizzeria della nostra regione che si trova, udite udite, a Faenza.

La pizzeria è ‘O fiore mio’ che conquista un 71° posto. La pizzeria è stata vittima dell’alluvione in Romagna che ha sommerso di acqua e fango il già rinomato panificio.

50 Top Pizza nelle sue valutazioni predilige chi punta ai prodotti del territorio e stagionali. Non solo la pizza, ma nella votazione complessiva contano anche l’ambiente, le beverage e i tempi di attesa. E a quanto sembra, la pizzeria di Faenza ha fatto colpo. Ecco cosa dice in merito la guida.

“Quest’anno la pizza di ‘O Fiore Mio ha un sapore in più… quello della rinascita. Due settimane dopo l’alluvione dell’Emilia Romagna, in una Faenza ancora ferita e con i volontari a spalare il fango in centro storico, il locale era già in piena attività con la meravigliosa squadra capitanata da Davide Fiorentini impegnata nella sfida del ritorno alla normalità, passaggio difficile perché l’Hub dove si producono basi e lievitati è stato praticamente spazzato via. La pizza però è quella di sempre, quella che già si è imposta come la migliore della regione: qualità, delicatezza, eccellenza, grandi ingredienti del territorio e il culto dell’olio a fine cottura. Il cuore oltre l’ostacolo”.

La pizzeria non era nuova alla guida. Nel 2022 si era già piazzata al 40esimo posto nella classifica delle 50 migliori pizzerie migliori d’Italia.

Davide Fiorentini della Pizzeria O Fiore Mio di Faenza

Pizze più buone del mondo: la classifica completa

1° 10 Diego Vitagliano Pizzeria (Napoli) e I Masanielli – Francesco Martucci (Caserta)

2° Una Pizza Napoletana (New York)

3° Sartoria Panatieri (Barcellona)

4° The Pizza Bar On 38th (Tokyo)

5° I Tigli (San Bonifacio)

6° Seu Pizza Illuminati (Roma)

7° 50 Kalò (Napoli)

8° Bottega (Beijing)

9° 180g Pizzeria Romana (Roma)

10° I Masanielli – Sasà Martucci (Caserta)

11° Razza Pizza Artigianale (Jersey City, Usa)

12° Francesco & Salvatore Salvo (Napoli)

13° Bæst (Copenhagen)

14° 50 Kalò(Londra)

15° Dry Milano (Milano)

16° Cambia-Menti Di Ciccio Vitiello (Caserta)

17° Via Toledo Enopizzeria (Vienna)

18° Ken’s Artisan Pizza (Portland, Usa)

19° Tony’s Pizza Napoletana (San Francisco, Usa)

20° La Notizia 94 (Napoli)

21° Pizzeria Bianco (Phoenix, Usa)

22° Ribalta (New York)

23° Pizzeria Peppe Napoli Sta’ Ca” (Tokyo)

24° Confine (Milano)

25° 0′ Munaciello (Miami, Usa)

26° Le Grotticelle (Caggiano)

27° Carlo Sammarco Pizzeria 2.0 (Aversa)

28° Jay’s Artisan Pizzeria (Kenmore, Usa)

29° Pepe In Grani (Caiazzo)

30° La Cascina Dei Sapori (Rezzato)

31° Apogeo (Pietrasanta)

32° Pizza Zulù (Fürth, Germania)

33° Song’ E Napule (New York, Usa)

34° Denis (Milano)

35° BOB Alchimia A Spicchi (Montepaone Lido)

36° Allegrìo (Roma)

37° Pizzeria Da Lioniello (Succivo)

38° Ti Amo (Buenos Aires)

39° 400 Gradi (Lecce)

40° Pupillo Pura Pizza (Frosinone)

41° 48h Pizza E Gnocchi Bar (Melbourne)

42° Fratelli Figurato (Madrid)

43° Fiata By Salvatore Fiata (Hong Kong)

44° Via Toledo Enopizzeria (Dubai)

45° Forza (Helsinki)

46° Napoli On The Road (Londra)

47° Dante’s Pizzeria Napoletana (Auckland)

48° NNea (Amsterdam)

49° Pizza Massilia (Bangkok)

50° La Balmesina (Barcellona)

51° QT Pizza Bar (San Paolo, Brasile)

52° Pizzeria Mazzie (Bangkok)

53° IMperfetto (Puteaux, Francia)

54° Crosta Pizzeria (Makati, Filippine)

55° ‘O Scugnizzo (Arezzo)

56° Renato Bosco Pizzeria (San Martino Buon Albergo)

57° Frumento (Acireale)

58° Sbanco (Roma)

59° Fandango (Potenza)

60° Pizzeria Le Parùle (Herculaneum)

61° Giovanni Santarpia (Firenze)

62° La Pizza È Bella Gourmet (Bruxelles, Belgio)

63° Al Taglio (Sydney, Australia)

64° Baldoria (Madrid, Spagna)

65° Giangi Pizza E Ricerca (Arielli)

66° Pizzeria Panetteria Bosco (Tempio Pausania)

67° Modus (Milano)

68° Clementina (Fiumicino)

69° La Bolla (Caserta)

70° Palazzo Petrucci Pizzeria (Napoli)

71° ‘O Fiore Mio (Faenza)

72° Kesté (New York)

73° La Leggenda Pizzeria (Miami, Usa)

74° Sant’Isidoro – Pizza & Bolle (Roma)

75° I Borboni Pizzeria (Pontecagnano Faiano)

76° Pasquale’s Pizzeria Napoletana (South Kingstown, Usa)

77° Kytaly (Ginevra, Svizzera)

78° Maiori (Cagliari)

79° La Piola Pizza (Bruxelles, Belgio)

80° Forno D’Oro (Lisbona, Portogallo)

81° Demaio (Bilbao, Spagna)

82° Pizza Strada (Tokyo, Giappone)

83° Pizzeria Chicco (Colle Di Val D'Elsa)

84° What The Crust (Cairo, Egitto)

85° A Pizza Da Mooca (San Paolo, Brasile)

86° L’Antica Pizzeria (Londra)

87° Malafemmena (Berlino, Germania)

88° Pizza Studio Tamaki Roppongi (Tokyo, Giappone)

89° Surt (Copenhagen, Danimarca)

90° Il Caffè (Dubai)

91°Guillaume Grasso (Parigi, Francia)

92° Ops (New York, Usa)

93° Spacca Napoli Pizzeria (Chicago, Usa)

94° ‘O Ver (Londra)

95° Pizzeria Luca (Copenhagen, Danimarca)

96° A Mano (Makati, Filippine)

97° Fabrica Pizza (Tampa, Usa)

98° San Gennaro (Zurigo, Svizzera)

99° Matto Napoletano (Skopje, Macedonia)

100° Leggera Pizza Napoletana (San Paolo, Brasile)