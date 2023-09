Cinema in festa settembre 2023: dove trovare i biglietti a 3,5 euro in Emilia Romagna

Bologna, 16 settembre 2023 - Sull’onda di un’estate strepitosa per il cinema, da domenica 17 parte la terza edizione di Cinema in Festa, l’occasione imperdibile per vedere i film al cinema a un prezzo speciale.

Cinema in festa 2023 torna a settembre: le sale aderenti

Cinema in festa: cos’è

Promossa dal ministero della Cultura, in collaborazione del David di Donatello - Accademia del Cinema Italiano, Cinema in Festa è stata lanciata nel 2022 e a oggi ha portato nelle sale più di 2,3 milioni di spettatori, Cinema in Festa proseguirà fino al 2026: ogni anno, a giugno e a settembre.

Quanto costa il biglietto

La terza edizione partirà appunto domenica 17 per concludersi giovedì 21 e comprende le nuove uscite della settimana: per 5 giorni, il biglietto di ingresso nei cinema aderenti costerà soltanto 3,50 euro per tutti i film. Anche se non ci sarà ancora il film sulla vita di Enzo Ferrari, presentato a Venezia, che uscirà nelle sale il 30 novembre.

Ispirato alla Fête Du Cinéma francese, il progetto è nato dalla collaborazione tra distributori e cinema per garantire agli spettatori italiani una stagione cinematografica lunga dodici mesi. L’iniziativa si inserisce nell’ambito di “Cinema Revolution - Che Spettacolo L’Estate”, la campagna sostenuta dal MiC che ha trasformato l’estate 2023 in una stagione straordinaria di film e promozioni

I cinema aderenti in Emilia Romagna

Provincia di Bologna

Bologna

Bellinzona, Bristol, Chaplin, Cinema Lumiere, Europacinema, Nosadella, Odeon Multisala, Orione, Pop Up Cinema Arlecchino, Pop Up Cinema Medica, Pop Up Cinema Bristol, Pop Up Cinema Jolly, Rialto Studio, Roma D’Essai, Sala Cervi, The Space – Bologna, Tivoli

Casalecchio di Reno

Uci Cinemas Meridiana

Castel San Pietro

Jolly

Imola

Centrale Bbc, Cristallo, Donfiorentini, Osservanza, Pedagna

San Giovanni in Persiceto

Giada

Sant’Agata Bolognese

Cineci Century

Valsamoggia (loc. Bazzano)

Astra/Star

Provincia di Ferrara

Ferrara

Apollo e Uci Cinemas Ferrara

Cento

Cinepark

Comacchio

Cineplus

Provincia di Forlì Cesena

Cesena

Aladdin Multisala, Astra, Eliseo Multisala, Victor

Forlì

Astoria Multisala e Saffi D’Essai

Forlimpopoli

Verdi

Savignano sul Rubicone

Uci Cinemas Romagna

Provincia di Modena

Modena

Astra Multisala, Filmstudio 7b, Raffaello, Sala Truffaut, Victoria Cinema

Carpi

Corso, Eden, Space City

Castelfranco Emilia

Nuovo

Fiorano Modenese

Astoria

Frassinoro

Lux

Medolla

Auditorium (Facchini)

Pavullo nel Frignano

Walter Mac Mazzieri

Savignano sul Panaro

Bristol

Provincia di Ravenna

Ravenna

Cinemacity Ravenna, Jolly, Mariani

Castel Bolognese

Moderno

Faenza

Cinedream, Italia, Sarti

Riolo Terme

Comunale

Provincia di Reggio Emilia

Reggio Emilia

Al Corso, Olimpia, Rosebud, Uci Cinemas Reggio Emilia

Cavriago

Novecento Multisala

Correggio

Cinepiù

Fabbrico

Castello

Gattatico (loc. Praticello)

Centro Culturale Polivalente

Quattro Castella (loc. Puianello)

Eden

Rubiera

Emiro

Scandiano

Boiardo

Provincia di Rimini

Rimini

Multiplex Le Befane e Tiberio

Cattolica

Snaporaz

Pennabilli

Gambrinus

Riccione

Multiplex Cinepalace

Provincia di Parma

Parma

Astra, D’Azeglio, The Space – Barilla Center, The Space – Campus

Fidenza

Mycinem@

Provincia di Piacenza

Piacenza

Corso Multisala, Politeama Multisala, Uci Cinemas Piacenza

Rottofreno (loc. S. Nicolò)

Nuovo Jolly

Castel San Giovanni

Moderno

Fiorenzuola D’Arda

Capitol.