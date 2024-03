Rossini in sax, un repertorio unico

Atmosfera di festa oggi per le Settimane Rossiniane di Pesaro Capitale italiana della cultura, organizzate in onore del compleanno di Gioachino Rossini dal Comune di Pesaro e Amat. Alle ore 16,30, il Museo Nazionale Rossini, in collaborazione con il Conservatorio Statale Rossini, propone Rossini in sax: concerto di compleanno al museo nella cornice della Sala degli Specchi, per festeggiare il grande Gioachino. Ad esibirsi è l’AdriaN saxophone quartet del Conservatorio Rossini, composto da Daniele Bolletta (Sax Soprano), Gerardo Cervasio (Sax Contralto), Stefano Luciani (Sax Tenore) e Diego Vergari (Sax Baritono), in una performance con brani tratti dal repertorio rossiniano e non solo. A seguire, sarà possibile visitare il percorso espositivo del Museo Nazionale Rossini. Alle 21 al Teatro Sperimentale si danza sulle musiche di Rossini con Cenerentola. Una storia italiana della Compagnia Fabula Saltica, coreografie di Claudio Ronda. Lo spettacolo è anche un sentito omaggio all’arte di Rossini, per la colonna sono state utilizzate pagine scelte da varie opere alternate a quelle appositamente create dal compositore Simone Pizzardo.