"Sanità: fatti, non polemiche". Grassi detta le priorità

Nel dibattito sulla sanità che si è riaperto in questi giorni, anche dopo l’intervento di Luigi Minardi, già presidente del Consiglio regionale, sul ’Celli’ di Cagli, tante argomentazioni "sono animate più da interessi elettoralistici del momento che di sistema". Lo sostiene Pier Luigi Grassi, sindaco di Acqualagna e con un’esperienza professionale di 40 anni nell’ospedale di Pesaro, che ritiene "un copione ormai collaudato" quello che stiamo vedendo, con il tema sanità "sapientemente invocato, in vista della scadenza elettorale regionale, perché è il classico tema che si ritiene faccia presa sull’elettorato. Però, se lo si tratta solo con un taglio di polemica politica senza affrontarlo con un approccio più tecnico e organizzativo, il rischio è che la discussione rimanga accademica e poco utile a tutti. Il dibattito deve ragionare sul modello gestionale complessivo".

Secondo il sindaco, innanzitutto, va sottolineato "un fatto inequivocabile: prima dell’ultima riforma del sistema sanitario marchigiano, avevamo un sistema accentrato sul livello regionale con l’azienda unica (Asur) e cinque aree vaste senza personalità giuridica, quindi con limitata autonomia decisionale. Nato con l’intento di contenere la spesa sanitaria regionale, non solo questo modello non ha raggiunto tale risultato ma, di contro, ha contribuito a un impoverimento di una sanità territoriale da sempre secondaria e scollegata dal livello ospedaliero. Se non altro la nuova riforma, prodotta dall’attuale governo regionale, ha sanato questa condizione strutturando le cinque aree vaste con una nuova dimensione provinciale e il dovere di costruire un nuovo sistema di servizi sanitari e una sinergia tra livello ospedaliero e medicina territoriale. Questa era ed è la precondizione senza cui ora non avremmo la possibilità di costruire una nuova programmazione sanitaria provinciale più adeguata ai bisogni dei territori. In quest’ottica un ruolo importante potranno averlo i comuni del nostro territorio, che devono assumere una capacità propositiva realistica rispetto a un atteggiamento di passività riguardo a decisioni e soluzioni, più imposte che condivise, nel recente passato".

Il sindaco conclude elencando le priorità da affrontare: "Un sistema di soccorso di emergenza-urgenza sicuro ed efficace. Creare strutture, anche in sinergia con il privato accreditato, che eroghino una diagnostica di livello e pesante (RMN e TAC) senza dover andare forzatamente nelle regioni limitrofe. Anche se siamo inseriti in un sistema organizzativo provinciale, ormai è evidente che per la nostra zona, che è di confine, sia necessario pensare a una progettualità diversa e personalizzata, che si conformi a questa particolare caratteristica geografica. Una sinergia pubblico/privato convenzionato non più concorrenziale ma animato da un’idea di sanità pubblica condivisa mi pare essere una nuova frontiera culturale da acquisire".

Amedeo Pisciolini