Se i minori diventano notizia. Bambini, i due volti della cronaca. Confronto con la stampa estera

La tutela dei diritti dei minori sulla stampa, in un costruttivo confronto tra ciò che avviene in Italia e negli altri paesi europei. E’ questo il tema su cui si concentrerà il convegno "Bambini protagonisti, i due volti della cronaca", organizzato dall’Ordine dei giornalisti delle Marche, in collaborazione con Unicef, in programma domani alle 17.30, al Salone Metaurense della Prefettura di Pesaro e Urbino. Un tema di strettissima attualità, visti anche gli ultimi fatti di cronaca, come la tragedia accaduta a Paderno Dugnano, che coinvolge due minori, sia l’autore della strage che suo fratello, una delle vittime (insieme ai genitori). "Un tema centrale e molto delicato per il mondo dell’informazione – dice il presidente dell’Ordine dei giornalisti delle Marche, Franco Elisei – per cui durante il convegno saranno messe a confronto le norme deontologiche esistenti in Italia con quelle europee, ovvero gli eventuali obblighi cui sono tenuti i giornalisti quando trattano episodi di cronaca in cui sono coinvolti minorenni". All’incontro saranno presenti giornalisti italiani e stranieri (tra cui il presidente della stampa estera, Maarten Van Aalderen) provenienti da Inghilterra, Olanda, Germania, Bulgaria e Albania oltre alla presidente nazionale dell’Unicef, Carmela Pace. "Si tratta di un convegno di respiro internazionale, dove ognuno potrà portare la sua esperienza. Un confronto per trovare una via condivisa per parlare dei minori sulla stampa senza nasconderli ma proteggendo i loro diritti. Ricordiamo che ad oggi, l’Italia è l’unico Paese europeo ad avere un codice deontologico per i giornalisti che tutela i minori: la Carta di Treviso. Un codice che è stato apprezzato anche all’Onu e che il consiglio nazionale di allora ha tentato di far diventare punto di riferimento per una carta europea. Una scommessa ancora aperta che potrebbe ripartire proprio da questo convegno".

L’incontro di domani è organizzato dall’Ordine insieme ad Unicef, da sempre in difesa dei diritti dei bambini: "Si tratta di un momento di confronto importante – spiega Giuseppe Diamantini di Unicef – perché riguarda proprio i diritti dei più piccoli e siamo contenti di poterne discutere assieme ai giornalisti europei". "Un appuntamento di carattere internazionale – prosegue il vicesindaco Daniele Vimini – che affronta un tema di grande attualità e centrale per il mondo dell’informazione". Il convegno, rivolto ai giornalisti ma aperto a tutta la cittadinanza sarà aperto con un momento musicale tenuto del giovanissimo coro "Grillo d’Oro". Il confronto con i giornalisti europei arrivati a Pesaro si sposterà poi sabato ad Urbino, nella sala del Maniscalco, dalle ore 18, in un incontro pubblico organizzato dal Rotary Club.

Alice Muri