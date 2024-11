Smottamento e alberi a rischio. Problemi anche a Montegranaro

A causa di uno smottamento e di alcuni alberi ritenuti pericolanti, ieri è stata chiusa al traffico strada di Montegranaro, nel tratto compreso tra via Kennedy e via Martin Luther King. A partire da oggi nelle vie Lincoln, Gandhi e King è stato dunque istituito il doppio senso di marcia. L’ordinanza che dispone il provvedimento non dà tempi certi per il ripristino della viabilità originaria. Lo smottamento è avvenuto nel pomeriggio del 31 ottobre. Per ridurre i disagi il Comune ha disposto il divieto di transito solo nel tratto a rischio di essere invaso dai detriti e ha regolamentato il resto con un doppio senso di circolazione. I disagi sarebbero derivati per il fatto che qualsiasi percorso alternativo, necessario a rientrare quotidianamente nelle proprie abitazioni, avrebbe comportato una deviazione fin troppo penalizzante visto l’eccessivo allungamento del tragitto. A garanzia della sicurezza è entrato in vigore il limite dei trenta orari e il senso unico alternato a vista, tra via Gandhi e strada di Montegranaro e il divieto di sosta h 24 con rimozione nei tratti indicati dalla planimetria allegata alla ordinanza. Occhio.