Una furia in centro: sperona una macchina poi si dà alla fuga

Pesaro, 20 giugno 2024 – “Sono stata aggredita verbalmente, speronata e mi hanno anche rotto lo specchietto dell’auto con un calcio". E’ la denuncia di Natalia T. ora al vaglio della Polizia locale che è immediatamente intervenuta in via Sabbatini, dove è avvenuto il fatto, per raccogliere la sua testimonianza e quella di una testimone che ha visto tutto. C’è anche un video che ritrae l’ultima parte di quanto accaduto e grazie al quale l’autore dell’aggressione sarà identificato e probabilmente denunciato. Racconta Natalia: "Stavo parcheggiando, stavo facendo manovra per entrare con la mia auto nel cortile di via Sabbatini, quando un signore, alla guida di un’auto, con modi arroganti mi ha intimato di far passare prima lui. Quindi è sceso, mi ha rotto lo specchietto con un calcio e ripartendo ha speronato la parte laterale del mio mezzo, allontanandosi. Ho avuto molta paura, non mi aspettavo questa reazione da parte di quella persona".

Un episodio che ha richiamato l’attenzione anche di alcuni commercianti della zona che hanno assistito alla scena: "Ho visto – dice Laura Amadori del vicino negozio di fumetteria – che il signore era sceso dalla propria auto, gridando alla signora che era sull’altro mezzo di muoversi. La signora è rientrata nella sua auto, il cui specchietto è stato colpito e rotto con un calcio dall’automobilista, il quale poi è risalito sul proprio mezzo ripartendo, forzando lateralmente l’auto della signora e agganciando una transenna".

I commercianti chiedono più controlli: "Purtroppo in questa zona a volte ci sono problemi – dicono Simon Anniballi e Luca Pozzolesi del negozio di fumetteria – provocati da persone senza fissa dimora che escono dall’ospedale e vengono qui a fare chiasso e bivaccare. Nel palazzo abbiamo installato telecamere"