Pestaggio nella notte al Campus di Pesaro: ventenne in ospedale col naso rotto

Pesaro, 26 aprile 2024 – Prima la lite a Gradara, all’esterno di un locale poi il ritorno a Pesaro con nuovo incontro - scontro nel parcheggio del Campus. E qui l’altra notte alle 2 è scoppiata una lite anzi una rissa tra due gruppi di ventenni pesaresi per motivi non chiari. Nel parapiglia ci ha rimesso un ragazzo che è caduto a terra col naso fratturato da un pugno. E’ stato portato al pronto soccorso e qui i medici hanno riscontrato la frattura con una prognosi di trenta giorni. Al giovane. che ha dichiarato subito di esser stato aggredito e malmenato, è stato fatto notare che è un suo diritto sporgere querela contro i responsabili del pestaggio.

E’ stata tempestivamente informata nella notte anche la polizia. ll ragazzo, che è tornato a casa dopo esser stati interpellati i genitori, non aveva presentato querela fino alla serata di ieri. In mancanza di un atto formale da parte della vittima dell’aggressione, non è possibile fare molto da parte della polizia per identificare gli autori. Qualcosa però è possibile ipotizzare come accertamento di indagine: la visione delle immagini che possano aver registrato le telecamere esterne del campus. Potrebbe essere determinante per rintracciare attraverso le auto o le targhe delle moto chi si trovava l’altra notte nel parcheggio del Campus in modo da risalire ai testimoni e probabilmente agli autori del pestaggio.

Non è certo la prima volta che avvengono queste aggressioni, addirittura anche all’interno della scuola durante le ore di lezione con successiva identificazione dei responsabili.