Ragazze picchiatrici a Pesaro, agguato al Campus: insulti, calci e pugni a due coetanee

Pesaro, 13 gennaio 2023 - Le hanno agguantate per i capelli, gettate a terra, trascinate per qualche metro, insultate e prese a calci. Urla e sangue ieri mattina di fronte al Campus, poco lontano dall’ingresso del liceo Scientifico ’Marconi’. Due studentesse quindicenni, presumibilmente dell’Alberghiero (ma deve esserci ancora la conferma) hanno teso un agguato a due coetanee che dovrebbero frequentare il liceo classico Mamiani dislocato al Campus. Un assalto durato qualche minuto poi l’intervento di altri ragazzi ha permesso di limitare i danni e far allentare la presa alle due violente quindicenni. Le quali hanno poi capito di dover fuggire per non venir bloccate. Infatti si sono dileguate mentre qualcuno ha chiamato i carabinieri e l’ambulanza. All’arrivo dei sanitari, non sono stati rilevati traumi sulle due vittime dell’aggressione se non qualche livido e indolenzimento. Sono state medicate e tranquillizzate. Le ragazze colpite di lì a poco sarebbero rientrate in classe.

Dice il preside del Mamiani Roberto Lisotti: "So dell’aggressione ma solo perché mi avete chiamato per saperne di più. A quel punto ho chiesto informazioni e mi hanno detto che quel litigio è avvenuto all’esterno, intorno alle 8, e che ha visto coinvolte delle ragazze. Ho fatto controllare ma sembra che le due ragazze aggredite non siano tornate a casa entrando in classe. Altro non so".

Il preside Roberto Branca dell’Alberghiero dice: "Direi di essere ancora prudenti nell’attribuire a ragazze frequentanti l’Alberghiero la responsabilità dell’aggressione. Non nascondo certo che i carabinieri ci abbiano chiesto alcune schede su delle ragazze che frequentano la nostra scuola le quali, in effetti, sono risultate assenti nella prima ora, ma non c’era la certezza sul loro coinvolgimento. So che i carabinieri hanno chiesto ulteriori nominativi e che avrebbero esteso le indagini ad altri istituti scolastici. Quindi, è presto per attribuire delle responsabilità specifiche. Se risultassero coinvolte delle nostre studentesse, le conseguenze sarebbero inevitabili anche nell’ambito scolastico".