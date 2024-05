Baiocchi (Fd’I): "Atto aziendale. Disco verde alle linee guida"

La quarta commissione regionale Sanità nei giorni scorsi ha espresso parere favorevole alle linee di indirizzo e criteri per la predisposizione dell’atto aziendale. Ad annunciarlo è Nicola Baiocchi (Fd’I), presidente della commissione stessa. "E’ stato un percorso costruttivo – dice –, condiviso con organizzazioni sindacali, ordini professionali e associazioni del settore medico e infermieristico, di cui sono state recepite alcune osservazioni". Baiocchi parla di una "struttura dinamica e snella per poter centrare gli obiettivi in tema di sanità, visto che rappresenta l’elemento fondante per l’organizzazione ed il funzionamento delle Ast. L’atto permetterà di stabilire gli interventi per aggredire le liste d’attesa, ridurre la mobilità passiva, rispondere nel complesso al bisogno di salute. Siamo certi che con 13,2 milioni di euro stanziati per il 2024 per l’intera regione per il recupero delle prestazioni ambulatoriali e diagnostiche, il recupero sarà ancora più evidente".