Edoardo Berselli in pole position per la conferma come direttore sanitario ASUR Pesaro Edoardo Berselli sembra destinato a confermarsi come direttore sanitario dell'Azienda sanitaria territoriale di Pesaro, grazie alla sua lunga esperienza e competenza. Anche se ha presentato le dimissioni, potrebbe essere confermato con il nuovo direttore generale Alberto Carelli.