Lo stupratore evaso Federico Marcelli catturato in Umbria

Pesaro, 11 dicembre 2023 – Federico Marcelli, 49 anni, pesarese accusato di aver stuprato due sue ex, latitante dal 15 novembre, è stato arrestato. La voce circolava da questa mattina, poi è stata confermata nel primo pomeriggio.

L’uomo era evaso dalla casa della madre, a Chiusa di Ginestreto, dove scontava, con obbligo di indossare il braccialetto elettronico, i domiciliari come misura cautelare per le due condanne, a 6 anni e 4 anni e 4 mesi - avute in primo grado e confermate in Appello.

L’uomo sarebbe stato catturato ieri, in Umbria. Ma sull’indagine c’è stato riserbo totale. A breve si attende la conferma ufficiale da parte dei carabinieri.

La sua evasione e successiva latitanza avevano destato un forte allarme sociale, soprattutto per le due sue ex compagne, (una delle quali non a caso ospite di una struttura protetta per evitare i contatti con lui) che tremavano all’idea di saperlo libero.

Del caso si erano occupate le tv nazionali.