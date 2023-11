L’ex ristoratore condannato per violenza ancora in fuga: la paura delle sue vittime

Pesaro, 20 novembre 2023 – E’ fuggito dalla casa della madre, dove si trovava agli arresti domiciliari, da mercoledì scorso, staccandosi il braccialetto elettronico. Continua la fuga di Federico Marcelli, ex ristoratore, 48 anni, pesarese, condannato (sentenze confermate in Appello) per violenza sessuale ai danni di due donne con cui aveva una relazione, in un caso a 6 anni, nell’altro a a 4 anni e 4 mesi di reclusione. E proprio queste due donne – una abita in città, a Pesaro, l’altra in una struttura protetta tra Pesaro e Urbino – sono da mercoledì in allarme, perché temono di poterlo incontrare di nuovo o che lui le contatti. Il legale delle due donne, Elena Fabbri, del foro di Pesaro, ha chiesto e ottenuto un inasprimento della pena per l’uomo (rispetto ai domiciliari), nel caso in cui sia rintracciato. Il caso è stato trattato anche nella trasmissione «Chi l’ha visto». Le ricerche per rintracciarlo, affidate ai carabinieri di Pesaro, proseguono. Ma dell’uomo al momento non c’è traccia.