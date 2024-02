Tutto esaurito alla trattoria sociale, Landini a pranzo con i volontari

Pesaro, 19 febbraio 2024 – La trattoria sociale “Utopia“ all’interno del Parco Miralfiore sta già sbancando. L’altra sera i ragazzi hanno cucinato per la bellezza di trecento persone mentre a pranzo sono stati serviti 150 pasti con strozzapreti “picchio pacchio“, vitello tonnato, dolci, acqua e vino.

"Sta funzionando molto bene – dice Andrea Boccanera, presidente della Onlus Gulliver – Sono molto soddisfatto. Soprattutto sono molto contenti i nostri ragazzi e le famiglie". Boccanera non nasconde di certo l’ulteriore soddisfazione di aver avuto come cliente il segretario nazionale della Cgil Maurizio Landini accompagnato da una delegazione marchigiana del sindacato: "E’ stata una visita molto intensa, molto partecipata anche dal segretario della Cgil che ha voluto sapere tutto sulla esperienza di “Utopia“ e ha dedicato la massima attenzione alle nostre iniziative. E’ stato per me un pranzo fighissimo, lui è arrivato senza codazzo di politici ma con sei membri della scorta. Ha colto subito il valore – aggiunge Boccanera – di una scelta per dare lavoro a giovani disabili e il peso del volontariato esistente. Ha vissuto questa esperienza a Utopia con grande entusiasmo".

E ancora: "Questa è soprattutto un’esperienza di nuova economia che va di pari passo con il circolo del Riuso di Gulliver. Noi pensiamo di poter arrivare ad incassare una cifra considerevole nel corso della prossima estate".

I conti parlano di 25mila euro già incassate nel primo mese di attività. Iscritti al progetto sono 60 giovani disabili di cui 20 in tirocinio. Altri 5 inseriri nel finanziamento dell’Ambito Sociale. "L’obiettivo di partenza è introdurli in ambienti di lavoro, purtroppo i ristoratori non colgono il lato sociale di queste scelte – aggiunge Boccanera – e pensano di più ai problemi di immagine. Landini invece ha colto subito l’aspetto di nuova economia che funziona con Utopia e mi ha anche lasciato il numero di cellulare per eventuali nostre esigenze. L’ho apprezzato tantissimo".

Nel frattempo Utopia fa i conti e si pensa che dai 25 mila euro di incassi del primo mese si può arrivare anche fino a 300-400 mila euro all’anno nell’ambito della nuova sede al Miralfiore. Il riferimento è con il centro del riuso aperto da Gulliver che ha conti addirittura doppi in un anno con il tandem vintage e volontariato. Andrea Boccanera non lo dice e non lo vuole nemmeno sentire, ma da “Utopia“ potrebbe anche partire qualcosa di più politico che sociale. Creando problemi da ogni parte sia verso il Comune che dentro l’opposizione.