Un’estate tutta da vivere "Quaranta appuntamenti"

Musica, teatro, feste, iniziative per bambini, per un totale di oltre 40 serate. Il ricco programma estivo promosso dall’amministrazione con le associazioni locali è entrato nel vivo. E ‘#SanLorenzoVivo’ è proprio lo slogan. "Siamo riusciti a realizzare – spiegano il sindaco Davide Dellonti e l’assessore Martina Feduzi – un calendario variegato, che spazia dalla musica alle iniziative per bambini, dalla cultura alle feste tradizionali. Per i laurentini e i turisti". Grandi protagoniste, nel ‘Paese della Musica’, le 7 note: la rassegna ‘San Lorenzo Music Lab’, iniziata il 7 luglio (foto) proseguirà ai giardini pubblici il 15 luglio con ‘Suono Italico’ e il 9 agosto con l’attesa ‘Rassegna dei gruppi laurentini’. E, da una rassegna all’altra, stasera si alzerà il sipario su ‘San Lorenzo in Strada’: tre tappe sotto le stelle dedicate ai più piccoli ma non solo, in programma alle 21 alla pista polivalente. Oggi sarà protagonista Filippo Brunetti e la ‘Sax-oh Orchestra’; il 3 agosto la compagnia ‘Pouet’ e lo spettacolo ‘Continua’, e il 30 agosto ‘Kalù’ con ‘Banana Juice’. Più di 40 serate sino a fine settembre. Tra le quali le tre, il 21, 22 e 23 luglio, dedicate a ‘Traffic, il festival delle anime gentili’ sull’arte contemporanea. Da non perdere, il 29 e 30 luglio, la commedia dialettale della compagnia ‘L’Aquilone’ dal titolo ‘La verità fa male, oste se fa male’. Tra gli appuntamenti di agosto, da segnalare, il giorno 11, la ‘Fiera di San Lorenzo’.

Sandro Franceschetti