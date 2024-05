Fiorello riceverà il 'Sigillo' dell'università di Urbino: ecco quando

Urbino, 10 maggio 2024 – Un sigillo per Fiorello. L’università di Urbino consegnerà al conduttore e showman re degli ascolti mattutini (e non solo) la sua massima onorificenza, seconda solo alla laurea honoris causa: il Sigillo d’Ateneo, già assegnato a illustri personalità.

Rosario Fiorello

La cerimonia di conferimento della preziosa medaglia è in programma il 21 maggio alle ore 11, nell’aula magna dell’Area Scientifico Didattica Paolo Volponi, in via Saffi, e la riceverà dal rettore dell’ateneo intitolato a Carlo Bo, il professor Giorgio Calcagnini, durante la mattinata in cui ci sarà un altro momento clou: la lectio magistralis intitolata ‘La mia vita, la mia carriera: lo stesso, grande spettacolo’, che non vuol essere un monologo ma un dialogo con la comunità studentesca dell’Ateneo.

Nelle motivazioni del conferimento stabilito dall’università urbinate per Rosario Fiorello si legge: ‘Osservatore attento dell’uomo, ne interpreta le istanze più profonde con spirito pungente che mai si discosta dal garbo’. La partecipazione sarà solo su prenotazione, possibile sul sito dell’università. Ci sarà anche una diretta streaming su www.uniurb.it/live.