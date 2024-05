Arriva ‘Una Vespa in 2’: il tormentone estivo di Orietta Berti e Fiorello

Reggio Emilia, 9 maggio 2024 – Scesa dal pullman variopinto della ’Discoteca italiana’ con Rovazzi, l’Orietta nazionale è già salita sulla Vespa coloratissima di Fiorello.

Et voilà, ieri mattina, in diretta a ’Viva Rai2’, l’inedita coppia ha lanciato in orbita ’Una Vespa in 2’, il duetto già destinato a diventare il tormentone estivo dell’estate in arrivo. Già virale su tutti i social, la nuova sfida di Orietta Berti va a coronare una lunga stagione trionfale di successi. Con il botto. E con un videoclip tutto a cartoni animati che farà la gioia di grandi e piccini.

Com’è nato questo progetto?

"Tempo fa andai a presentare il mio cofanetto per i ’55 anni ++’ e per gioco gli regalai una cover per il telefonino, con me vestita da fatina a Sanremo 2022. Fiorello se ne innamorò. Abbiamo continuato a rimanere in contatto tramite il nostro amico Pasquale Mammaro. Poi a settembre dello scorso anno nacque l’idea di un jingle per il programma. Poi ci siamo visti al Dopofestival quest’anno a Sanremo e da lì, la canzone. La nostra ’Vespa in 2’".

Tra lei e Rosario c’è una lunga conoscenza. Si è divertita a lavorare con lui?

"Ci conosciamo praticamente da sempre. Ognuno di noi dovrebbe avere un po’ più di Fiorello dentro di sé perché fa bene. Buonumore, ironia, talento. Ecco lui è tutto questo. Con lui e con tutto il suo staff, ci siamo divertiti come matti".

Cosa le hanno detto a casa?

"Erano tutti soddisfatti. Anche le mie nipotine Olivia e Ottavia (le figlie di Otis, primogenito della cantante di Cavriago, ndr). Olivia, la maggiore, mi ha detto che quando sarà grande vuole cantare anche lei con la sua nonna e Fiorello, su quella Vespa".

Fiorello l’ha definita la più grande cantante pop italiana e internazionale.

"Oh beh, non posso che ringraziarlo. Mi piace essere una cantante popolare, con un pubblico che non ha mai smesso di seguirmi e di volermi bene".

Negli ultimi anni ha stretto collaborazioni dal successo strepitoso con personaggi come Fedez e Achille Lauro (“Mille”), “Luna piena” (Manuelito/Hell Raton), Rovazzi (“La discoteca italiana“). Come si trova a dialogare con le nuove generazioni?

"Mi sono trovata benissimo. I giovani mi hanno sempre amata e lavorare con loro è una grande gioia".

Come si fa a rimanere sempre giovani come lei?

"Forse è anche una questione di testa. È importante amare ciò che si fa e mantenersi sempre attivi. Sempre in movimento, con nuovi obiettivi da raggiungere".

Ma esiste una ricetta per avere la sua energia?

"Amare tantissimo ciò che si fa e non voltarsi troppo indietro. Il passato è parte di noi, certamente ma bisogna sempre guardare avanti".

Progetti?

"Ancora tanta televisione, la promozione del brano insieme a Fiorello e poi il tour estivo: non vedo l’ora di incontrare il mio pubblico".