Coppi e Bartali 2024, prima tappa a Pesaro: ecco il vincitore

Pesaro, 19 marzo 2024 - Parla tedesco la prima tappa della Settimana internazionale Coppi e Bartali organizzato dal Gs Emilia di Adriano Amici. Con un bel colpaccio, è Marco Brenner della Tudor Pro Cycling Team a tagliare il traguardo di Pesaro in solitaria dopo aver lasciato tutti al palo negli ultimi km di una tappa nervosa e saliscendi di 109 chilometri.

Si è dunque aperta con un bel colpo di scena questa edizione nata nella capitale italiana della cultura 2024, con un protagonista solitario al traguardo resistendo al gruppo a solo una decina di km di distanza regolato in volata da Matteo Malucelli (Jcl Team Ukyo). Brenner ha 21 anni, è professionista dal 2021 e domani partirà con la maglia da leader addosso.

La cronaca

Dopo la partenza, dalla splendida cornice di Piazza del Popolo, e dopo una manciata di chilometri fra scatti e controscatti, nasce una fuga con quattro uomini: l'australiano James Whelan (Q36.5 Pro Cycling Team), l'ungherese Erik Fetter (Team Polti Kometa), il lussemburghese Luc Wirtgen (Tudor Pro Cycling Team) e il faentino Manuele Tarozzi (VF Group - Bardiani CSF - Faizanè). Toccano un margine massimo di due minuti, al chilometro 39, poi il distacco si riduce gradualmente.

Tarozzi si aggiudica entrambi i gran premi della montagna (Monte della Cesana e Gabicce Monte). L’azione si esaurisce ad una dozzina di chilometri dal traguardo, quando davanti resta un gruppo di circa sessanta corridori, dal quale Brenner si avvantaggia quando mancano 5 chilometri al traguardo, tenendo duro in un finale palpitante e anticipando di pochi metri la volata vinta dal forlivese Matteo Malucelli (Jcl Team Ukyo) davanti al belga Jenno Berkmoes (Lotto Dstny). LE MAGLIE: Leader classifica generale (Sidermec): Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team) Leader classifica a punti (Selle SMP): Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team) Leader classifica gpm (Comune di Forlì): Manuele Tarozzi (VF Group - Bardiani CSF - Faizanè) Leader classifica dei giovani (Felsineo): Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team) Domani la seconda tappa, da Riccione a Sogliano al Rubicone. La seconda tappa (partenza ore 12.10 da viale Ceccarini a Riccione) si sviluppa su un tracciato ormai divenuto classico per la Settimana Internazionale Coppi e Bartali, con i suoi 140 km e circa 2900m di dislivello. I primi 20 km si snodano sulle primissime colline dell'entroterra riminese, alternando tratti pianeggianti a brevi salite e altrettanto brevi discese. Successivamente inizia un'ascesa più continua, ma comunque con pendenze sempre lievi, fino a raggiungere il bellissimo borgo di Verucchio. Si scende poi nel fondovalle del fiume Marecchia e in località Secchiano inizia la salita che porterà al Passo delle Siepi che precede la prima ascesa verso Ville di Monte Tiffi. La successiva discesa condurrà verso Sogliano al Rubicone, dove, dopo circa 73 km di corsa, avverrà il primo passaggio sulla linea del traguardo e dove inizieranno i tre giro finali dell’ormai classico circuito di 22,2 km. con la salita di Ville di Monte Tiffi. Il finale propone una serie di saliscendi con una discesa che termina definitivamente a circa 800 m dal traguardo, da qui, si percorrono circa 500 m pianeggianti per imboccare infine la ripidissima rampa di via Giovanni Pascoli, il cui tratto centrale presenta una pendenza massima prossima al 18%. La salita si attenua negli ultimi 100 m fino al prestigioso traguardo di Piazza della Repubblica, dove scopriremo il successore di Jonas Vingegaard, ultimo trionfatore a Sogliano al Rubicone, nell’edizione 2021. Rai Sport trasmetterà una sintesi a partire dalle 17 mentre sul sito www.gsemilia.it sarà possibile seguire la diretta testuale della tappa.